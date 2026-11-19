Tổ chức từ ngày 15 - 19/11, hai lớp bồi dưỡng thu hút 30 học viên tham gia, trong đó có 15 học viên lớp Nhiếp ảnh và 15 học viên lớp Mỹ thuật. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát hiện, khuyến khích, bồi dưỡng các cá nhân có năng khiếu, đam mê sáng tạo nghệ thuật, góp phần xây dựng lực lượng sáng tác trẻ, tạo nguồn kế cận cho phong trào văn học nghệ thuật của tỉnh.

Các đại biểu, giảng viên và đông đảo học viên dự chương trình bế mạc lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được đội ngũ giảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm trực tiếp truyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ năng và phương pháp sáng tác.

Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh báo cáo kết quả lớp bồi dưỡng.

Đối với chuyên ngành Nhiếp ảnh, học viên được tiếp cận những kiến thức về ngôn ngữ nhiếp ảnh, bố cục, ánh sáng, màu sắc, kỹ thuật sử dụng máy ảnh và điện thoại, cách lựa chọn góc độ, khoảnh khắc trong sáng tác. Bên cạnh học lý thuyết, các học viên còn được thực hành sáng tác tại công viên Yên Hòa, phường Yên Bái và Minpi Garden, thôn Làng Đát, xã Yên Bình. Qua đó, học viên được trải nghiệm, thực hành kỹ thuật, nâng cao khả năng quan sát, phát hiện đề tài và ghi lại khoảnh khắc giàu cảm xúc trong cuộc sống.

Với chuyên ngành Mỹ thuật, các học viên được trang bị kiến thức về ngôn ngữ tạo hình, bố cục, đường nét, hình khối, màu sắc, chất liệu và phương pháp thể hiện ý tưởng. Đặc biệt, hoạt động thực tế tại xưởng vẽ của giảng viên Vũ Thị Bích Hạnh đã giúp các học viên có cơ hội tìm hiểu không gian sáng tác, quy trình hình thành và hoàn thiện một tác phẩm mỹ thuật, từ đó bồi đắp tư duy thẩm mỹ, khơi gợi cảm hứng và phát huy khả năng sáng tạo.

Các học viên trẻ chăm chú lắng nghe nhận xét của ban tổ chức lớp sáng tác.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên chuyên ngành Mỹ thuật đã hoàn thành 15 tác phẩm, được trưng bày tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực, tinh thần học hỏi và đam mê sáng tạo của các học viên sau thời gian được hướng dẫn, rèn luyện.

Các tác phẩm của học viên trưng bày tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Phát biểu tại lễ bế mạc, lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, sự nỗ lực của các học viên; đồng thời đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm của các giảng viên đã tận tình truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và truyền cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cho thế hệ trẻ.

Hội mong muốn các học viên tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, thường xuyên rèn luyện kỹ năng, tích cực tham gia các hoạt động văn học nghệ thuật, từng bước phát triển khả năng sáng tác của bản thân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh phát biểu tại chương trình bế mạc.

Tại chương trình bế mạc, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia hai lớp bồi dưỡng, ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện và sáng tạo nghệ thuật.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các học viên.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên.

Hai lớp bồi dưỡng sáng tác trẻ năm 2026 được tổ chức thành công, giúp học viên tiếp cận kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hành; góp phần phát hiện, ươm mầm tài năng nghệ thuật mới, lan tỏa tình yêu văn học nghệ thuật trong thế hệ trẻ và thúc đẩy phong trào văn học nghệ thuật của tỉnh Lào Cai.