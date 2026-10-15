Bế mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn toàn quân năm 2026

Dự chương trình có: Trung tướng, PGS, TS Lê Kim Cương, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Thế Mạnh, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị; lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội; đại biểu chỉ huy, cán bộ một số cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị cùng 107 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Các đại biểu dự chương trình Gala bế mạc.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, diễn ra trong thời gian gần một tháng, lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ CTĐ&PTTN Quân đội năm 2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kết quả 100% học viên đạt khá, giỏi; trong đó có 26 học viên giỏi, chiếm 24,3%.

Trên cơ sở kế hoạch của Tổng cục Chính trị, chương trình bồi dưỡng năm 2026 được xây dựng theo hướng thiết thực, cập nhật, tăng tính thực hành và gắn chặt hơn với thực tiễn cơ sở. Hệ thống nội dung tương đối toàn diện, tập trung vào bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng; công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn; định hướng nghiên cứu khoa học, tham gia các giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; hệ thống văn kiện, sổ sách, phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức Đoàn, cán bộ và đoàn viên, thanh niên…

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và Trường Sĩ quan Chính trị trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên đạt kết quả giỏi.

Được biết, một trong những điểm nhấn nổi bật của lớp bồi dưỡng năm nay là việc tăng cường các nội dung về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Trong đó, tập trung bồi dưỡng cho học viên kỹ năng sử dụng công cụ số và nền tảng mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục thanh niên, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; sử dụng phần mềm phục vụ thiết kế chương trình truyền thanh nội bộ, tuyên truyền trực quan ở đơn vị cơ sở và nội dung chuyên sâu hơn về trí tuệ nhân tạo.

Tiết mục hát múa của học viên lớp bồi dưỡng và đội văn nghệ Trường Sĩ quan Chính trị.

Bên cạnh việc bồi dưỡng về kiến thức, các học viên được tham quan, học tập thực tế tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Khu Di tích K9 và Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng; trao đổi mô hình thanh niên, giao lưu với tuổi trẻ Lữ đoàn 406 (Quân khu 2), Lữ đoàn Đặc công 113 (Binh chủng Đặc công) và tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị.

Tại buổi Gala bế mạc, các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Các tiết mục với đa dạng hình thức thể hiện như hát tốp ca nam nữ, đơn ca, ngâm thơ, kịch ngắn đã tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng và hình tượng Bác Hồ vĩ đại, sống mãi trong lòng nhân dân. Toàn bộ các tiết mục trong Gala do các học viên tự dàn dựng, tập luyện, biểu diễn.