Bế mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Quy định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Dự tại điểm cầu Trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo cấp phòng các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sau thời gian học tập, nghiên cứu, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2026 của tỉnh Ninh Bình theo Quy định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trong thời gian 4 buổi học, các học viên được giảng viên là lãnh đạo các Viện, Trung tâm thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 4 chuyên đề, gồm: Phát triển ngành Du lịch nhanh và bền vững; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới; Đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền phục vụ; Phát triển bền vững di sản văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tri thức. Các chuyên đề tập trung cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, gắn với yêu cầu lãnh đạo, quản lý và nhiệm vụ phát triển của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới, nhất là sau hợp nhất ba tỉnh.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tố chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi bế mạc lớp bồi dưỡng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cảm ơn các giảng viên và toàn thể học viên đã góp phần vào thành công của lớp bồi dưỡng.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Theo kế hoạch, việc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng theo lộ trình của cả nhiệm kỳ, bảo đảm hoàn thành 7 buổi theo đúng Quy định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, năm 2026 tổ chức 4 buổi, năm 2027 tổ chức 2 buổi và năm 2028 tổ chức 1 buổi, tạo điều kiện để cán bộ tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của cơ quan, địa phương, đơn vị trong những năm tiếp theo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn các chuyên đề sát với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển của tỉnh, đồng thời mời các giảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt, giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, sau lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên quan tâm nghiên cứu, vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, thường xuyên cập nhật kiến thức để nâng cao năng lực, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao.