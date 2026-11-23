Bế mạc Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XXII năm 2026.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình.

Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XXII năm 2026 là một trong những điểm nhấn nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Sơn La năm 2026, thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Liên hoan diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/11, quy tụ 11 đoàn nghệ thuật quần chúng với trên 200 diễn viên, nghệ nhân đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Mỗi đoàn trình diễn chương trình nghệ thuật gồm 5 tiết mục, thời lượng từ 20 đến 25 phút, ở các thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca, hợp xướng, múa và biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người Sơn La và những thành tựu trong công cuộc đổi mới.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu bế mạc liên hoan.

Qua đánh giá từ Ban tổ chức, các đoàn đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm đam mê với nghệ thuật văn hóa dân tộc. Các chương trình có nội dung phong phú, hình thức biểu diễn đa dạng, nhiều tiết mục được đầu tư tốt về kịch bản, chủ đề, nội dung, công tác đạo diễn, dàn dựng, trang phục, đạo cụ, mỹ thuật, để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Liên hoan cũng là dịp để các diễn viên giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng biểu diễn và định hướng phát triển phong trào văn nghệ quần chúng tại các đơn vị, địa phương; phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao giải A cho Đoàn nghệ thuật quần chúng phường Tô Hiệu.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao giải B cho các đoàn dự thi.

Ban tổ chức trao giải C cho các đoàn dự thi.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải A toàn đoàn cho Đoàn nghệ thuật quần chúng phường Tô Hiệu; 2 giải B cho xã Quỳnh Nhai và xã Chiềng Hặc; 3 giải C cho các xã Mai Sơn, Sông Mã và phường Mộc Châu. Đồng thời trao các giải A, B, C cho các tiết mục xuất sắc và giải phụ cho diễn viên chính ít tuổi nhất và diễn viên chính nhiều tuổi nhất.

Ban tổ chức trao giải A cho các tiết mục xuất sắc.

Một số tiết mục được công diễn tại lễ bế mạc liên hoan:

Tiết mục hát múa: Sáng mãi tên người.

Tiết mục múa: Mùa trăng dệt vải.

Tiết mục song ca: Phố núi tình em.

Đông đảo khán giả đến tham dự chương trình.