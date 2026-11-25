Ban Tổ chức Liên hoan trao Giải A và Giải B toàn đoàn cho các đoàn tuyển.

Dự bế mạc Liên hoan có lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao, Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình, UBND phường Nam Định; đại diện các đơn vị có đoàn tuyển tham gia cùng đông đảo diễn viên, nhạc công và nhân dân.

Liên hoan diễn ra từ ngày 21 đến 24/11/2026, thu hút 1.355 diễn viên, nhạc công thuộc 38 đoàn tuyển đến từ các xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Các diễn viên tham gia Liên hoan là những người không chuyên, có năng khiếu, yêu thích hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Tiết mục xuất sắc công diễn tại chương trình bế mạc Liên hoan.

Tại Liên hoan, 38 đoàn tuyển đã mang đến 118 tiết mục thuộc nhiều loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc phong phú. Các tiết mục được thể hiện đa dạng gồm: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca; múa đơn, múa đôi, múa tập thể; độc tấu, song tấu và hòa tấu nhạc cụ.

Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, vẻ đẹp đất và người Ninh Bình. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đoàn tuyển có sự chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm đam mê nghệ thuật. Chất lượng các tiết mục dự thi có sự đầu tư về nội dung, hình thức biểu diễn, góp phần tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện sự phong phú trong đời sống văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở.

Tại lễ bế mạc, 12 tiết mục xuất sắc của các đoàn tuyển đến từ các xã, phường: Nam Định, Đông A, Xuân Trường, Xuân Hưng, Nho Quan, Yên Từ, Phù Vân, Hải Hưng, Hải Hậu, Nghĩa Sơn, Tân Minh và Trường Đại học Hoa Lư được lựa chọn công diễn, mang đến những màn trình diễn đặc sắc, góp phần khép lại Liên hoan trong không khí sôi nổi, giàu cảm xúc.

Ban Tổ chức Liên hoan trao Giải A cho các tiết mục xuất sắc.

Ban Tổ chức Liên hoan trao Giải B cho các tiết mục xuất sắc.

Ban Tổ chức đã trao 18 giải A, 20 giải B toàn đoàn; 40 giải A, 52 giải B và 26 giải C cho các tiết mục xuất sắc, ghi nhận sự đầu tư, sáng tạo và chất lượng nghệ thuật của các đoàn tuyển tham gia Liên hoan.

Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hội tụ, gắn kết và lan tỏa” nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa, đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự kiện mang ý nghĩa hội tụ tinh hoa văn hóa của các địa phương, tăng cường gắn kết cộng đồng, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, vẻ đẹp đất và người Ninh Bình, lan tỏa niềm tự hào, khát vọng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.