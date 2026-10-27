Bế mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV

Dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan; Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cùng các nhà báo - chiến sĩ Công an thuộc 34 tỉnh, thành phố, các Đoàn trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân có tác phẩm dự Liên hoan...

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 35 giải Vàng, 71 giải Bạc, 108 giải Đồng và 152 Bằng khen cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc.

Liên hoan năm nay có chủ đề “Hội tụ và lan tỏa” diễn ra từ ngày 22 - 27/10 tại thành phố Hà Nội, thu hút 737 tác phẩm của 57 đơn vị. Bên cạnh hoạt động tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh xuất sắc nhất, Liên hoan còn có nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa, để những người làm báo chí và công tác tuyên truyền trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền thông và cùng chia sẻ về những vấn đề đang quan tâm nhằm phục vụ khán, thính giả tốt hơn.

Phát biểu tổng kết Liên hoan, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, 737 tác phẩm của 57 đơn vị tham gia - đằng sau những con số ấy là những chuyến đi, những đêm bám hiện trường, những ngày lao động sáng tạo và khát vọng đưa sự thật, điều tốt đẹp đến với công chúng.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nhiều tác phẩm thể hiện chiều sâu trong công tác tuyên truyền, làm rõ những định hướng chiến lược, phản ánh sinh động chặng đường từ nghị quyết đến hành động, từ chủ trương đến kết quả cụ thể phục vụ nhân dân, cho thấy nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống và tạo nên đổi thay thiết thực. Cùng với đó là những tác phẩm sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Điều đáng trân trọng nhất là chuyển động trong tư duy sáng tạo, con người đã thực sự trở thành trung tâm của câu chuyện. Người chiến sĩ Công an hiện lên qua những lựa chọn, hy sinh, những điều rất đời thường sau màu áo, chứ không chỉ qua nhiệm vụ. Người dân không chỉ là nhân vật được giúp đỡ, mà là những con người có tiếng nói, có phẩm giá, có niềm tin và khát vọng sống. Tác phẩm không dừng lại ở việc kể một chiến công, mà lý giải chiến công ấy có ý nghĩa gì với cuộc sống. Một vụ án có thể khép lại khi tội phạm bị xử lý nhưng vẫn còn đó những cuộc đời cần được chữa lành.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng trao giải Vàng cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nhìn vào từng thể loại, sự tiến bộ về kỹ thuật đi liền với cách phát hiện, tiếp cận và kể chuyện về con người. Ở phóng sự truyền hình, "Những giờ khắc sinh tử” của Công an tỉnh Lào Cai đưa chúng ta đến gần những khoảnh khắc hiểm nguy, nơi lòng dũng cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ được ghi lại bằng những hình ảnh chân thực. "Nữ hoàng thoát bẫy” của Công an thành phố Đà Nẵng lại phát huy sức mạnh của hình ảnh, âm thanh hiện trường và nhịp dựng trong dẫn dắt câu chuyện. Những tác phẩm ấy nhắc chúng ta rằng, khi sự thật đủ sức lay động, đôi khi một khuôn hình có thể nói thay hàng nghìn lời bình.

Ở thể loại phát thanh, “Kẻ ẩn mình trong đêm" của Công an tỉnh Cao Bằng và “500 ngày đêm nổi nhịp trở về” của Công an tỉnh Hưng Yên là minh chứng cho sức sáng tạo của những người kể chuyện bằng âm thanh. Không có lợi thế của hình ảnh, nhưng bằng tiếng nói nhân vật, tiếng động đời thường và những khoảng lặng giàu sức gợi, họ vẫn dẫn người nghe tiến sát hơn tới sự thật và những số phận con người.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng trao giải Vàng cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Với điện ảnh, “Ký ức hoàn nguyên" của Công an tỉnh Quảng Ngãi và “Lời hứa” của Công an thành phố Hà Nội để lại những dấu ấn riêng. Khi câu chuyện về pháp luật, trách nhiệm và tình người được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật, thông điệp được tiếp nhận bằng lý trí, rồi ở lại thật lâu trong cảm xúc của người xem.

Ở nhóm tác phẩm nghệ thuật và chuyên biệt, thế mạnh giàu bản sắc của Truyền hình Công an nhân dân, đã ghi nhận những tìm tòi đáng quý qua “Hiệp đồng xuyên biên giới" của Công an tỉnh Điện Biên, “Từ trận cầu miễn phí đến đường dây tội phạm" của Công an tỉnh Hưng Yên và “Bóc dỡ hệ thống OK9" của Công an tỉnh Quảng Trị. Ở đó, câu chuyện nghiệp vụ trở nên hấp dẫn nhờ tư duy sáng tạo, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần chiến đấu. Và "Mưa bản, Mưa mường" của Công an tỉnh Sơn La, tác phẩm tài liệu không lời bình về những người chiến sĩ nơi miền biên viễn âm thầm cứu dân trong mưa lũ. Không một câu ngợi ca lớn lao, chỉ có hiện thực, những hành động và sự lặng thầm của những con người đang làm tất cả để bảo vệ sự sống. Đó cũng là một thành công của Liên hoan lần này: công chúng được hiểu sâu hơn giá trị của sự hy sinh, vẻ đẹp của tình người và ý nghĩa của hai chữ “bình yên”.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng trao giải Vàng cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Liên hoan đánh dấu bước chuyển tích cực trong tư duy làm báo hiện đại: ngay trong năm đầu tiên đã có 44 tác phẩm podcast dự thi, cùng hơn 140 video tham gia hạng mục nội dung trên nền tảng số. Phần thi Người dẫn chương trình cũng ghi nhận những gương mặt triển vọng, tự tin, cầu thị, từng bước làm chủ nhiều công đoạn sản xuất. Hai hội thảo chuyên môn mở ra những trao đổi thiết thực về dữ liệu, công nghệ, an toàn thông tin và sản xuất, phân phối nội dung đa nền tảng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến trao giải Vàng, Bạc hạng mục: Phát thanh viên, Người dẫn chương trình truyền hình. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ban giám khảo Liên hoan đã ghi nhận 4 điểm nổi bật: Loại hình podcast lần đầu được đưa vào thi và đạt kết quả ấn tượng; video trên nền tảng số bắt nhịp xu hướng truyền thông hiện đại; phóng sự được đầu tư công phu, bám sát thực tiễn; nhiều đề tài khó được lựa chọn, thể hiện bằng bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân trao giải Bạc cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN