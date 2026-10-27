Bế mạc Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV

Ban tổ chức trao giải Vàng tặng các tác phẩm. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Tối 27/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 với chủ đề: “Hội tụ và Lan tỏa" đã bế mạc.

Dự bế mạc có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Chủ tịch Liên hoan; Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo Trung ương; Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cùng các nhà báo-chiến sĩ công an thuộc 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, các đoàn trong và ngoài lực lượng công an có tác phẩm dự Liên hoan...

Liên hoan do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày 22-27/10, quy tụ 57 đơn vị tham gia, trong đó có 12 đơn vị ngoài lực lượng Công an, với tổng số 737 tác phẩm và 45 thí sinh dự thi hợp lệ. Trong đó: 432 tác phẩm truyền hình, 276 tác phẩm phát thanh, 29 tác phẩm điện ảnh và 45 thí sinh tham gia nội dung phát thanh viên và người dẫn chương trình.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng trao giải Nhất toàn đoàn tặng Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh xuất sắc nhất, Liên hoan còn có nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa, để những người làm báo chí và công tác tuyên truyền trong và ngoài lực lượng công an gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, phối hợp sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền thông và cùng chia sẻ về những vấn đề đang quan tâm nhằm phục vụ khán thính giả tốt hơn.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi có nhiều đổi mới, ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo trong nội dung, hình thức, phù hợp xu thế của truyền thông hiện đại, gắn với tiến trình chuyển đổi số quốc gia; phản ánh sinh động, toàn diện thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới.

Nổi bật là các nhóm đề tài: Phong trào thi đua “Ba nhất”; Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chuyển đổi số trong Công an nhân dân; vai trò của lực lượng Công an trong triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hình ảnh người chiến sĩ vì nhân dân phục vụ; gương người tốt, việc tốt…

Sự phong phú, bám sát thực tiễn qua các đề tài khai thác cho thấy đội ngũ người làm công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén với những vấn đề nóng của đời sống xã hội và có tính phát hiện, tính sáng tạo cao.

Ban giám khảo Liên hoan đã ghi nhận 4 điểm nổi bật: Loại hình podcast lần đầu được đưa vào thi và đạt kết quả ấn tượng; video trên nền tảng số bắt nhịp xu hướng truyền thông hiện đại; phóng sự được đầu tư công phu, bám sát thực tiễn; nhiều đề tài khó được lựa chọn, thể hiện bằng bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng….

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân phát biểu tổng kết liên hoan. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Phát biểu tổng kết Liên hoan, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan nhấn mạnh: Điều đáng trân trọng nhất là một chuyển động trong tư duy sáng tạo, con người đã thực sự trở thành trung tâm của câu chuyện. Người chiến sĩ công an hiện lên qua những lựa chọn, những hy sinh, những điều rất đời thường sau màu áo, chứ không chỉ qua nhiệm vụ.

Người dân không chỉ là nhân vật được giúp đỡ, mà là những con người có tiếng nói, có phẩm giá, có niềm tin và khát vọng sống. Tác phẩm không dừng lại ở việc kể một chiến công, mà lý giải chiến công ấy có ý nghĩa gì với cuộc sống. Một vụ án có thể khép lại khi tội phạm bị xử lý. Nhưng vẫn còn đó những cuộc đời cần được chữa lành.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong cho biết: Nhìn vào từng thể loại, sự tiến bộ về kỹ thuật đi liền với cách phát hiện, tiếp cận và kể chuyện về con người. Ở phóng sự truyền hình, “Những giờ khắc sinh tử” của Công an tỉnh Lào Cai đã đưa đến cho công chúng những khoảnh khắc hiểm nguy, nơi lòng dũng cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ được ghi lại bằng những hình ảnh chân thực nhất.

“Nữ hoàng thoát bẫy” của Công an thành phố Đà Nẵng lại phát huy sức mạnh của hình ảnh, âm thanh hiện trường và nhịp dựng trong dẫn dắt câu chuyện. Những tác phẩm đó nhắc chúng ta rằng, khi sự thật đủ sức lay động, đôi khi một khuôn hình có thể nói thay hàng nghìn lời bình luận.

Ở thể loại phát thanh, “Kẻ ẩn mình trong đêm” của Công an tỉnh Cao Bằng và “500 ngày đêm nối nhịp trở về” của Công an tỉnh Hưng Yên là những minh chứng cho sức sáng tạo của những người kể chuyện bằng âm thanh. Không có lợi thế của hình ảnh, nhưng bằng tiếng nói nhân vật, tiếng động đời thường và những khoảng lặng giàu sức gợi, họ vẫn dẫn người nghe tiến sát hơn tới sự thật và những số phận con người.

Với điện ảnh, “Ký ức hoàn nguyên” của Công an tỉnh Quảng Ngãi và “Lời hứa” của Công an thành phố Hà Nội để lại những dấu ấn riêng. Khi câu chuyện về pháp luật, trách nhiệm và tình người được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật, thông điệp được tiếp nhận bằng lý trí, rồi ở lại thật lâu trong cảm xúc người xem...

Ban tổ chức trao giải Vàng, Bạc hạng mục Phát thanh viên, người Dẫn chương trình truyền hình. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Phần thi Người dẫn chương trình cũng ghi nhận những gương mặt triển vọng, tự tin, cầu thị, từng bước làm chủ nhiều công đoạn sản xuất...

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 35 giải Vàng, 71 giải Bạc, 108 giải Đồng và 152 Bằng khen tặng các tác giả có các tác phẩm thể loại: Chương trình chuyên mục an ninh, trật tự-chuyên đề khoa giáo; tác phẩm phát thanh-tác phẩm điện ảnh; Video trên nền tảng số; tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; tác phẩm phóng sự; phát thanh viên, người dẫn chương trình.