Bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026: Vinh danh những tác phẩm xuất sắc

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026: Tôn vinh sáng tạo, hướng tới khán giả

Liên hoan do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các tác phẩm tham dự thuộc nhiều loại hình như kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa các đơn vị nghệ thuật ở Trung ương, Hà Nội và nhiều địa phương.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, Liên hoan ghi nhận những nỗ lực tìm tòi trong sáng tác, dàn dựng và biểu đạt nghệ thuật. Nhiều tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, gửi gắm những thông điệp nhân văn, đồng thời thể hiện bản sắc của từng loại hình sân khấu.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, phát biểu tổng kết Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026

Phát biểu tổng kết Liên hoan, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, nhấn mạnh sức hút của sân khấu qua hình ảnh nhiều đêm diễn kín chỗ, có khán giả phải đứng xem hoặc tiếc nuối ra về vì không còn chỗ. Theo ông, điều này cho thấy công chúng vẫn dành sự quan tâm cho sân khấu, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với người làm nghề trong việc tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có chất lượng, đủ sức hấp dẫn khán giả.

Đáng chú ý, sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập cho thấy sự đa dạng trong phương thức tổ chức và hoạt động sáng tạo sân khấu. Mỗi đơn vị mang đến cách tiếp cận riêng trong lựa chọn đề tài, ngôn ngữ biểu diễn và tổ chức dàn dựng, góp phần tạo nên diện mạo phong phú cho Liên hoan. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh trên các nền tảng số, với gần 600 bài viết, hơn 1.000 hình ảnh và khoảng 360 video được đăng tải trên fanpage trong thời gian diễn ra sự kiện. Hơn 10.000 vé miễn phí được phát hành, tạo điều kiện để đông đảo công chúng, trong đó có khán giả trẻ, tiếp cận các tác phẩm. Những con số này cho thấy nỗ lực đưa sân khấu đến gần hơn với đời sống, đồng thời mở rộng các kênh kết nối giữa nghệ sĩ và người xem. Từ thực tiễn Liên hoan, yêu cầu tiếp tục đầu tư cho kịch bản, phát huy bản sắc từng loại hình và tìm kiếm phương thức biểu đạt phù hợp với công chúng hôm nay vẫn là những vấn đề đặt ra đối với sân khấu Việt Nam.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho hai vở diễn: “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội. Ba vở diễn nhận Huy chương Bạc gồm “Khoảng trời con gái” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và “Cuốn truyện bị đốt” của Công ty Cổ phần Sân khấu và Điện ảnh Vân Tuấn – Sân khấu Kịch Hồng Vân.

Nhiều tác phẩm và cá nhân xuất sắc được trao giải tại Lễ bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026

Ở hạng mục cá nhân, Ban tổ chức trao 23 Huy chương Vàng và 37 Huy chương Bạc cho các diễn viên. Các giải thưởng dành cho thành phần sáng tạo xuất sắc gồm Tác giả xuất sắc, Nhạc sĩ xuất sắc, Biên đạo múa xuất sắc, Nghệ sĩ thể hiện ca khúc xuất sắc và Dàn nhạc xuất sắc.

Vở “Huyền thoại tuổi thanh xuân” của tác giả, đạo diễn Lê Quý Dương, do Công ty TNHH Truyền thông Smart Group Quốc tế – Sân khấu Lê Quý Dương thực hiện, được trao giải “Tác phẩm ấn tượng về đề tài Thanh niên xung phong”. Ban tổ chức cũng trao bằng khen cho hai đơn vị xã hội hóa là Nhà hát Thế giới trẻ – Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Khang Entertainment – Sân khấu Xóm Kịch.

Tiết mục biểu diễn trong Lễ bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 diễn ra tại rạp Đại Nam tối 23/10.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 khép lại với những kết quả chuyên môn và sự quan tâm của đông đảo khán giả. Qua đó, sự kiện tiếp tục tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi nghề nghiệp giữa các đơn vị nghệ thuật, đồng thời đặt ra những yêu cầu về đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng kịch bản và dàn dựng để sân khấu tiếp tục khẳng định vị trí trong đời sống văn hóa đương đại.