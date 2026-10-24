Bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026: Tôn vinh sức sáng tạo nghệ thuật

Với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu - Lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, Liên hoan diễn ra từ ngày 14-23/10, quy tụ các đơn vị nghệ thuật thuộc Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang và nhiều địa phương. Sáu loại hình tham gia gồm kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, tạo nên bức tranh đa dạng về nghệ thuật sân khấu Việt Nam.

Theo TS, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng ban giám khảo, hình ảnh các đêm diễn chật kín khán giả, nhiều người phải đứng xem hoặc tiếc nuối ra về vì hết chỗ, là minh chứng cho thấy công chúng vẫn dành tình cảm cho sân khấu.

“Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội giành HCV Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Ảnh: Hoàng Yến

Đánh giá chất lượng nghệ thuật, ông Nguyễn Đăng Chương cho rằng, nhiều vở diễn đạt giá trị thẩm mỹ cao, có khả năng thanh lọc tâm hồn người xem. Nổi bật là các tác phẩm đề cao triết lý đạo học, tinh thần học làm người trước khi học thành tài, cùng những vở diễn về chiến tranh cách mạng, khắc họa sức mạnh dân tộc từ lòng yêu nước và lý tưởng hy sinh vì Tổ quốc.

Thông qua các hình tượng và số phận nhân vật, nhiều tác phẩm làm nổi bật phẩm chất thủy chung, nhân ái, thanh cao và bản lĩnh của con người Thăng Long - Hà Nội. Sự góp mặt của 4 đơn vị nghệ thuật ngoài công lập cũng góp phần mở rộng không gian sáng tạo, thúc đẩy giao lưu chuyên môn và khẳng định vai trò của xã hội hóa trong hoạt động sân khấu.

Phát biểu bế mạc, NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan, nhấn mạnh các tác phẩm đã mang đến những câu chuyện giàu tính nhân văn, khơi gợi cảm xúc, ký ức và khát vọng trong đời sống mới; đồng thời tôn vinh tinh thần quả cảm, kiên cường của những con người bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, chủ quyền biên giới, biển đảo và xây dựng đất nước.

3 vở diễn đạt HCB tại Liên hoan năm nay. Ảnh: Hoàng Yến

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao HCV cho hai vở diễn xuất sắc là “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội. Ba vở diễn nhận HCB gồm “Khoảng trời con gái” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và “Cuốn truyện bị đốt” của Công ty Cổ phần Sân khấu và Điện ảnh Vân Tuấn - Sân khấu Kịch Hồng Vân.

Ở hạng mục cá nhân, Ban tổ chức trao 23 HCV và 37 HCB cho các diễn viên. Các giải thưởng dành cho thành phần sáng tạo được trao ở những hạng mục như tác giả, nhạc sĩ, biên đạo múa, nghệ sĩ thể hiện ca khúc và dàn nhạc xuất sắc.

Hạng mục cá nhân giành HCV cuộc thi. Ảnh: Hoàng Yến

Hạng mục cá nhân giành HCB cuộc thi. Ảnh: Hoàng Yến

Giải thưởng “Tác phẩm ấn tượng về đề tài Thanh niên xung phong” thuộc về vở “Huyền thoại tuổi thanh xuân” của tác giả, đạo diễn Lê Quý Dương. Ban tổ chức cũng trao bằng khen cho hai đơn vị xã hội hóa là Nhà hát Thế giới trẻ - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Khang Entertainment - Sân khấu Xóm Kịch.

Trong 10 ngày diễn ra, Liên hoan phát hành hơn 10.000 vé miễn phí, tạo điều kiện để đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, tiếp cận nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp. Sự hưởng ứng của khán giả cùng sức sáng tạo của nghệ sĩ góp phần khẳng định sức sống của sân khấu, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.