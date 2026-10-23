Bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026: Lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật tới công chúng

Tiết mục nghệ thuật mở màn lễ bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 23/10, quy tụ các đơn vị nghệ thuật đến từ Hà Nội và một số địa phương. Với nhiều loại hình như chèo, tuồng, cải lương, kịch nói, xiếc… Liên hoan mang đến cho công chúng Thủ đô cơ hội thưởng thức những sắc màu phong phú của nghệ thuật sân khấu.

Các tác phẩm tham gia cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài, xây dựng hình tượng nhân vật và ngôn ngữ biểu đạt. Bên cạnh việc khai thác chất liệu truyền thống, hoạt động sáng tạo và biểu diễn cũng đặt ra yêu cầu tìm kiếm những phương thức thể hiện phù hợp với thị hiếu công chúng đương đại, qua đó tăng sức hấp dẫn của sân khấu trong đời sống văn hóa.

Vở chèo “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội công diễn tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, đặt ra những suy ngẫm về việc giữ gìn nhân cách, đề cao đạo lý trong xã hội hôm nay.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, cho biết Liên hoan năm nay ghi nhận số lượng đơn vị tham gia đông hơn so với các kỳ trước. Ban tổ chức đã tuyển chọn 15 vở diễn từ gần 20 tác phẩm đăng ký tham gia, cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của các đơn vị nghệ thuật. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với đời sống sân khấu Thủ đô.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phát biểu.

Theo bà Mùi, trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, công tác tổ chức Liên hoan năm nay đã vận dụng một số phương thức tổ chức theo hướng công nghiệp văn hóa, bước đầu cho thấy những tín hiệu tích cực. Về chất lượng chuyên môn, các vở diễn tập trung khai thác đề tài con người, mảnh đất và những chuyển động của Hà Nội, phù hợp với yêu cầu và tinh thần của Liên hoan. 15 đơn vị nghệ thuật đều có sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu cho tác phẩm dự thi. Đáng chú ý, khán giả Thủ đô đã thể hiện sự công tâm trong việc tiếp nhận, đánh giá các vở diễn, đồng thời đưa ra những nhận xét, góc nhìn riêng, góp phần tạo nên sự tương tác giữa nghệ thuật sân khấu và công chúng.

Phát biểu đánh giá chất lượng của Liên hoan, TS Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém của một số vở diễn. Qua những hạn chế, ông cũng đã đưa ra những đề xuất để nghệ thuật sân khấu truyền thống phát triển.

Không chỉ là dịp giới thiệu tác phẩm, Liên hoan còn tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị nghệ thuật và đội ngũ nghệ sĩ. Đây cũng là cơ hội để nhìn nhận những nỗ lực đổi mới trong sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ sĩ trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức công bố và trao các giải thưởng nhằm tôn vinh những tác phẩm, vai diễn và thành phần sáng tạo xuất sắc. Về giải thưởng dành cho các vở diễn, có 2 vở đạt Huy chương Vàng là “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội; 3 vở đạt Huy chương Bạc gồm “Khoảng trời con gái” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và “Cuốn truyện bị đốt” của Công ty Cổ phần Sân khấu và Điện ảnh Vân Tuấn – Sân khấu Kịch Hồng Vân.

Ban tổ chức trao 2 Huy chương Vàng cho 2 tác phẩm “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Ban tổ chức trao 3 Huy chương Bạc cho các tác phẩm.

Ở hạng mục cá nhân, Ban Tổ chức trao 23 Huy chương Vàng và 37 Huy chương Bạc cho các diễn viên. Các giải thưởng dành cho thành phần sáng tạo xuất sắc gồm: Tác giả xuất sắc, Nhạc sĩ xuất sắc, Biên đạo múa xuất sắc, Nghệ sĩ thể hiện ca khúc xuất sắc và Dàn nhạc xuất sắc. Ban Tổ chức cũng trao giải “Tác phẩm ấn tượng về đề tài Thanh niên xung phong” cho vở “Huyền thoại tuổi thanh xuân” (tác giả, đạo diễn Lê Quý Dương; Công ty TNHH Truyền thông Smart Group Quốc tế – Sân khấu Lê Quý Dương) và Bằng khen cho 2 đơn vị xã hội hóa: Nhà hát Thế giới trẻ – Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Khang Entertainment – Sân khấu Xóm Kịch.

Khép lại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, những dấu ấn nghệ thuật trong suốt 10 ngày góp phần làm phong phú đời sống văn hóa Thủ đô, đồng thời mở ra kỳ vọng về sự phát triển năng động của sân khấu trong bối cảnh hiện nay. Việc kết hợp gìn giữ giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo tiếp tục là hướng đi quan trọng để nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ban Tổ chức trao 23 Huy chương Vàng hạng mục cá nhân.

Ban Tổ chức trao 37 Huy chương Bạc cho các diễn viên hạng mục cá nhân.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho hạng mục thành phần sáng tạo xuất sắc.

BTC trao hạng mục giải phụ và bằng khen.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.