Bế mạc Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026:Từ 'giai điệu không biên giới' đến điểm hẹn Jazz tại Hà Nội

Jazz bước ra khỏi sân khấu

Hanoi Jazztival 2026 mang chủ đề Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới, do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì; Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với IB Group Vietnam tổ chức thực hiện.

Jazz bước ra khỏi sân khấu

Liên hoan hướng tới xây dựng một sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế thường niên của Thủ đô, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO và từng bước hình thành một sản phẩm âm nhạc quốc tế mang dấu ấn riêng của Hà Nội.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, thành công của Liên hoan lần này có thể thấy rõ hơn vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong kiến tạo đời sống tinh thần, hình thành những sản phẩm đặc sắc và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 128/KH-UBND, từng bước chuyển từ tư duy bảo tồn đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát huy và phát triển; tổ chức các hoạt động nhằm hình thành sản phẩm trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, sáng tạo những trải nghiệm mới cho người dân và du khách.

Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội là một ví dụ sinh động. Một loại hình âm nhạc mang tính quốc tế, khi được kết nối với nghệ sĩ Việt Nam, công chúng và các không gian văn hóa của Hà Nội, đã tạo nên một sản phẩm văn hóa mới.

Nếu những chương trình đầu tiên mở ra cuộc gặp gỡ giữa Jazz Việt Nam và thế giới, đêm bế mạc đưa hành trình ấy trở về với không gian mở giữa lòng Hà Nội.

Tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, khoảng cách giữa sân khấu và công chúng được thu hẹp, để những màn trình diễn và ngẫu hứng trở thành một phần trong nhịp sống của khu vực trung tâm Thủ đô.

Đêm bế mạc có sự tham gia của Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band, San Trịnh & Sautéed Grabba Band, mang đến những sắc thái khác nhau của Jazz trong không gian mở.

Từ âm thanh giàu năng lượng của Big Band, tinh thần Fusion đến những thử nghiệm và ngẫu hứng của thế hệ nghệ sĩ trẻ, chương trình tiếp tục thể hiện tinh thần cởi mở, đối thoại và không ngừng chuyển động của Jazz.

Không chỉ khép lại lịch trình của Liên hoan, đêm bế mạc còn là điểm hội tụ của tinh thần “giai điệu không biên giới” xuyên suốt ba ngày: sự gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, giữa những nền văn hóa âm nhạc khác nhau và giữa nghệ sĩ với công chúng của thành phố.

Mở ra cuộc gặp gỡ giữa Jazz Việt Nam và thế giới

Khởi đầu cho một điểm hẹn Jazz quốc tế tại Hà Nội

Trong mùa đầu tiên, Hanoi Jazztival 2026 triển khai 11 chương trình và hoạt động tại 9 không gian, cụm địa điểm, quy tụ 14 ban nhạc, nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ. Trong đó có 7 ban nhạc quốc tế đến từ Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… cùng những tên tuổi Jazz Việt Nam như NSƯT Quyền Văn Minh, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Bảo Long, Quyền Thiện Đắc…

Một trong những điểm đáng chú ý của Liên hoan là Jazz không chỉ hiện diện trên các sân khấu chuyên nghiệp mà còn được đưa đến bảo tàng, không gian di sản, câu lạc bộ và đường phố. Các hoạt động cũng được triển khai dưới nhiều hình thức như biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop ...

Cách tổ chức này tạo nên không gian giao lưu giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, đồng thời giúp công chúng tiếp cận nhiều phong cách, ngôn ngữ Jazz khác nhau.

Qua ghi nhận tại các điểm tổ chức, các nghệ sĩ nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả, đặc biệt ở những màn ngẫu hứng, kết hợp và sự đa dạng trong phong cách trình diễn.

Sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và công chúng góp phần tạo nên tinh thần cởi mở, gần gũi và giàu tính đối thoại của Hanoi Jazztival 2026.

Không dừng lại ở các điểm biểu diễn, sức lan tỏa của Hanoi Jazztival 2026 còn được mở rộng trên môi trường số.

Các nội dung truyền thông của Liên hoan tiếp cận hơn 2 triệu người trên Facebook; TikTok đạt hơn 200.000 lượt xem và hơn 5.000 lượt truy cập; trailer Hanoi Jazztival 2026 trên YouTube đạt hơn 100.000 lượt xem.

Các hoạt động truyền thông trên Google cũng ghi nhận hơn 7.000 lượt công chúng truy cập, tìm hiểu thông tin về Liên hoan.

Những con số về công chúng và truyền thông không chỉ cho thấy mức độ quan tâm dành cho mùa tổ chức đầu tiên mà còn phản ánh khả năng mở rộng công chúng của Jazz khi được kết nối đồng thời giữa sân khấu, không gian thành phố và các nền tảng truyền thông.

Khép lại mùa đầu tiên, Hanoi Jazztival 2026 bước đầu hiện thực hóa sứ mệnh xây dựng một không gian giao lưu Jazz quốc tế tại Hà Nội, kết nối nghệ sĩ Việt Nam với thế giới, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa và sức sáng tạo của Việt Nam qua ngôn ngữ âm nhạc.

Từ những kết quả về quy mô công chúng, chất lượng nghệ thuật và sức lan tỏa truyền thông, Liên hoan đặt nền móng hướng tới một liên hoan âm nhạc quốc tế thường niên mang dấu ấn riêng của Thủ đô; góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và khẳng định hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo trên bản đồ văn hóa khu vực và quốc tế.