Ban tổ chức trao giải cho các tiết mục biểu diễn xuất sắc tại Liên hoan.

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, Liên hoan thu hút trên 800 nghệ nhân, diễn viên quần chúng thuộc 18 đoàn, đại diện cho 18 cụm xã, phường trong tỉnh tham gia. Với 54 tiết mục thuộc các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc, trình diễn nhạc cụ dân tộc, diễn xướng dân gian, trích đoạn lễ hội, nghi thức, phong tục, tập quán và sinh hoạt văn hóa cộng đồng, Liên hoan mang đến nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc. Các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện nét đẹp, sự phong phú, đa dạng trong bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức trao giải xuất sắc toàn đoàn cho 5 đoàn nghệ thuật quần chúng.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao giải cho các tiết mục biểu diễn xuất sắc và giải toàn đoàn. Ở nội dung tiết mục biểu diễn, có 15 giải A, 25 giải B và 11 giải tiết mục xuất sắc được trao. Đối với Giải toàn đoàn, Ban Tổ chức trao 7 giải A, 6 giải B và 5 giải xuất sắc. Các đoàn đoạt giải xuất sắc toàn đoàn tại liên hoan gồm: Cụm số 13 do xã Mèo Vạc làm cụm trưởng; Cụm số 4 do xã Nà Hang làm cụm trưởng; Cụm số 18 do xã Pà Vầy Sủ làm cụm trưởng; Cụm số 1 do phường Minh Xuân làm cụm trưởng và Cụm số 2 do phường Hà Giang 1 làm cụm trưởng.

Tiết mục biểu diễn xuất sắc của đoàn nghệ thuật Cụm số 18 do xã Pà Vầy Sủ làm cụm trưởng.

Ban tổ chức trao các giải A toàn đoàn cho các đoàn nghệ thuật.

Liên hoan là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tài năng và tình yêu đối với văn hóa dân tộc. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.