Tiết mục tại liên hoan được dàn dựng công phu

Liên hoan năm nay quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên không chuyên thuộc 27 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các địa phương, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Các đoàn tham gia biểu diễn ở 3 loại hình ca, múa, kịch với nhiều hình thức phong phú như đơn ca, song ca, tốp ca, hát múa, tiểu phẩm, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ truyền thống, ca cổ và ngâm thơ.

Đông đảo khán giả tham dự lễ bế mạc

Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan đã mang đến nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, lan tỏa tinh thần đoàn kết và thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa trọng tâm trong khuôn khổ Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh phát biểu bế mạc liên hoan

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng mới được sắp xếp, mở rộng không gian địa lý và văn hóa, việc tổ chức liên hoan có ý nghĩa thiết thực, góp phần kết nối các địa phương, tạo điều kiện để các đoàn giao lưu, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Ban Tổ chức trao giải A hạng mục Chương trình cho các đoàn nghệ thuật quần chúng

Điểm đáng ghi nhận tại liên hoan lần này là sự đa dạng về thể loại, từ đơn ca, song ca, tốp ca đến múa, kịch và các hình thức biểu diễn tổng hợp. Nhiều tiết mục tạo không khí sôi nổi, mang đậm màu sắc văn hóa dân gian.

Một số đoàn đã khai thác chất liệu văn hóa truyền thống của địa phương, đưa các nghệ nhân những người trực tiếp lưu giữ, thực hành và trao truyền di sản lên sân khấu biểu diễn. Đây là giá trị rất đáng trân trọng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo nền tảng để các thế hệ tiếp tục gìn giữ, phát huy di sản tại cộng đồng.

Ban Tổ chức trao giải cho các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia liên hoan

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức trao 5 giải A, 8 giải B, 8 giải C thuộc giải Chương trình; trao 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C thuộc giải Đơn ca; trao 3 giải A, 5 giải B, 5 giải C thuộc giải Song ca và Tam ca; trao 3 giải A, 5 giải B, 6 giải C giải Toàn đoàn và tốp ca nam cùng nhóm múa.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 5 giải B, 7 giải C cho giải Kịch; trao 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C cho giải Múa; trao 3 giải A, 6 giải B cho giải Thể loại độc tấu, hòa tấu, diễn tấu và trao 4 giải cá nhân xuất sắc.

Ban Tổ chức trao giải các cá nhân xuất sắc tại liên hoan

Sau lễ bế mạc, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những tiết mục tiêu biểu để biểu diễn phục vụ Nhân dân tại một số địa phương trong tỉnh trong 2 ngày 21 và 22/11.