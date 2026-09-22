Đồng chí Trần Song Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Giải A tại Liên hoan các Câu lạc bộ (CLB) nghệ thuật truyền thống không chuyên tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026.

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Liên hoan các Câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống không chuyên tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026 quy tụ hơn 800 nghệ nhân, diễn viên, hội viên đến từ các CLB nghệ thuật truyền thống không chuyên của 29 xã, phường trong tỉnh. Mỗi CLB mang đến Liên hoan một sáng tạo nghệ thuật với sắc thái riêng, phác hoạ bức tranh toàn cảnh sinh động về vẻ đẹp kỳ vĩ, hào khí, nghĩa tình của đất và người Ninh Bình qua các thời kỳ lịch sử.

Một số tiết mục xuất sắc được công diễn tại lễ bế mạc.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Liên hoan các Câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống không chuyên tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026 đã thành công tốt đẹp, qua đó tôn vinh giá trị và sức sống mãnh liệt của các loại hình nghệ thuật truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Bám sát chủ đề của Liên hoan, các CLB đã mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi những thành tựu của quê hương, đất nước trong công cuộc đổi mới; giới thiệu thiên nhiên hùng vĩ trên quê hương Ninh Bình; tôn vinh nét đẹp gia phong, gia đức, gia đạo trong mỗi vùng, miền. Thông qua các tiết mục nhằm ca ngợi, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống kết tinh trong cốt cách người Ninh Bình hôm nay: Hào sảng; đoàn kết; năng động; sáng tạo, cần cù chăm chỉ.

Về chất lượng nghệ thuật, các CLB đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết và nhiều nỗ lực nâng cao kỹ thuật biểu diễn. Điểm nhấn của Liên hoan năm nay là các tiết mục sử dụng các làn điệu trong loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của Ninh Bình đã được công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể nhân loại, Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia, như: Chầu Văn, hát Chèo, hát Xẩm; Trống quân...

Nhiều chương trình đã có sự đầu tư tương đối công phu từ lựa chọn các loại hình nghệ thuật dân gian để thể hiện nội dung, chủ đề tư tưởng đến dàn dựng, đầu tư trang phục, đạo cụ biểu diễn. Một số tiết mục thể hiện sự tiến bộ rõ nét về kỹ thuật hát, múa, diễn xuất; khả năng phối hợp tập thể và phong cách biểu diễn sân khấu. Thành công lớn nhất của Liên hoan đó là truyền tải mạnh mẽ thông điệp: Bảo tồn di sản - Kết nối cộng đồng - Lan toả bản sắc.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các tiết mục đạt Giải A.

Đồng chí Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao Giấy chứng nhận cho các tiết mục đạt Giải A.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thể thao trao Giấy chứng nhận cho các tiết mục đạt Giải B.

Đồng chí Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao Giấy chứng nhận cho các tiết mục đạt Giải B.

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các tiết mục đạt Giải C.

Ban tổ chức trao thưởng cho các diễn viên, dàn nhạc xuất sắc tại Liên hoan.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 27 Giải A, 28 Giải B, 16 Giải C cho các CLB. Ngoài ra còn có các giải phụ để động viên khuyến khích các cá nhân và tập thể tham gia Liên hoan.