Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026
Với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm nay quy tụ 50 quốc gia với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực cùng chương trình giới thiệu tác phẩm điện ảnh từ gần 20 nền điện ảnh. Trong suốt bốn ngày diễn ra từ 1/10 đến 4/10, Hoàng thành Thăng Long đã trở thành điểm hẹn văn hóa đa sắc màu, nơi di sản, nghệ thuật biểu diễn, thời trang, ẩm thực và du lịch cùng giao thoa và kết nối.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/be-mac-le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-lan-thu-hai-nam-2026-475652.media