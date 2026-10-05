Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026

Đà Nẵng đang có một thị trường du lịch ít ồn ào nhưng nhiều tiềm năng từ những vị khách lớn tuổi. Họ có thời gian, tích lũy và nhu cầu trải nghiệm, nhưng đòi hỏi một thứ đơn giản nhưng không hề giản đơn trong ngành lưu trú, đó là sự thuận tiện mà không đánh mất tự do, được chăm sóc nhưng vẫn giữ nguyên phẩm giá.