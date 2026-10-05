Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hợp tác văn hóa cùng kiến tạo thế giới văn minh, hòa bình

Dự lễ bế mạc có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng; các vị đại sứ, đại biện, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các nghệ sĩ, nghệ nhân và đông đảo người dân tại Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ngành Trung ương tặng hoa các nghệ sĩ tại Lễ bế mạc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành trao Kỷ niệm chương của BTC tới các đoàn quốc tế

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia, với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực, cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh.

Trong những ngày diễn ra, Hoàng thành Thăng Long trở thành một không gian gặp gỡ đa sắc màu, nơi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo cùng hiện diện, giao thoa và kết nối

Điểm hẹn thường xuyên của các nền văn hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu dự Lễ bế mạc

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, sự hiện diện của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, hàng trăm nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đông đảo công chúng tại Hà Nội đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa rộng mở, đa dạng và giàu sức sống. Những kết nối mới được hình thành cho chúng ta niềm tin rằng, văn hóa sẽ đưa con người, đưa các quốc gia, các dân tộc đến gần nhau hơn. Đó cũng chính là giá trị căn bản mà Việt Nam mong muốn cùng bạn bè quốc tế xây dựng thông qua lễ hội này.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Lễ bế mạc

Bộ trưởng cho biết, lễ hội năm nay diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO. Nửa thế kỷ qua cho thấy một bước chuyển quan trọng trong vị thế của Việt Nam: Từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, Việt Nam đã từng bước trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của UNESCO; không chỉ tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, mà ngày càng chủ động đóng góp sáng kiến vào những vấn đề chung của thế giới.

Sáng kiến “Thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững 2027 - 2036” đã thể hiện rõ tinh thần đó.

Đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước. Bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại những gì thuộc về quá khứ**, mà** phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tiếp tục tạo ra những giá trị mới và được trao truyền cho các thế hệ sau. Đó cũng là chủ đề của lễ hội năm nay.

Từ Hà Nội, chúng tôi mong muốn gửi đi một thông điệp: Tôn trọng sự khác biệt để hiểu nhau hơn; chia sẻ các giá trị để gắn kết với nhau hơn; và hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo thế giới văn minh, hòa bình, hợp tác và phát triển.

(Bộ trưởng LÂM THỊ PHƯƠNG THANH)

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong những ngày qua cũng cho thấy, khi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo mới cùng hiện diện trong một không gian đã giúp hình thành những sản phẩm mới, những giá trị mới và tạo ra sức hút đối với mọi người. Đó là một cách rất cụ thể để nhìn nhận vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa, mà ngày càng trở thành một điểm gặp gỡ thường xuyên của các nền văn hóa; nơi những sáng kiến về di sản, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững được kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, Bộ trưởng bày tỏ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia và các tổ chức quốc tế tiếp tục mở rộng đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, bảo vệ sự đa dạng văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và phát huy vai trò của văn hóa đối với hòa bình, phát triển và sự tiến bộ của con người.

“Từ Hà Nội, chúng tôi mong muốn gửi đi một thông điệp: Tôn trọng sự khác biệt để hiểu nhau hơn; chia sẻ các giá trị để gắn kết với nhau hơn; và hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo thế giới văn minh, hòa bình, hợp tác và phát triển”, Bộ trưởng nhấn mạnh và tuyên bố bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026.

Văn hóa nối những nhịp cầu hữu nghị

Khép lại những ngày hội rực rỡ, lễ bế mạc là thời khắc lắng đọng để tôn vinh và thắp sáng hy vọng về hành trình hợp tác dài lâu với thông điệp cốt lõi: Khép lại ngày hội - Mở ra hành trình kết nối mới.

Đêm nhạc hội đong đầy cảm xúc với các tiết mục mashup Phong nữ - Cô Đôi thượng ngàn, liên khúc Hò Huế - Lý Mười thương - Lý ngựa ô, Dạ cổ hoài lang... tôn vinh một Việt Nam, miền di sản sống.

Qua những giai điệu quen thuộc của các vùng miền, bản sắc văn hóa Việt Nam được tái hiện trong không gian nghệ thuật giàu sức lan tỏa, tạo nên điểm nhấn cho hành trình giao lưu, gặp gỡ giữa các nền văn hóa.

Màn kết bùng nổ với ca khúc Hand in Hand cất lên với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, tạo nên hình ảnh đẹp đẽ của sự gắn kết dưới bầu trời Hà Nội, khẳng định văn hóa chính là nhịp cầu bền vững nhất cho hòa bình và hữu nghị.

Trong khoảnh khắc ấy, những khác biệt về ngôn ngữ, khoảng cách địa lý được thu hẹp bằng âm nhạc và nghệ thuật. Sân khấu lễ bế mạc trở thành điểm hội tụ của những sắc màu văn hóa đã cùng hiện diện, giao lưu và chia sẻ trong suốt những ngày diễn ra lễ hội.

Những cái nắm tay, những thanh âm hòa chung và sự hiện diện của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia tạo nên thông điệp về tinh thần cởi mở, tôn trọng và đồng hành.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Kỷ niệm chương của Lễ hội tới các đoàn quốc tế, thay cho lời cảm ơn và sự ghi nhận đối với những nghệ sĩ, nghệ nhân và những người bạn đã mang tài năng, bản sắc văn hóa và tinh thần sẻ chia đến với Hà Nội.

Trưởng đoàn nghệ thuật Campuchia Meng Kossoma cho biết, lễ hội là một sáng kiến giàu ý nghĩa của Việt Nam, tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu giữa các đoàn nghệ thuật và văn hóa quốc tế.

“Chúng tôi đặc biệt ấn tượng trước sự đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo của nước chủ nhà dành cho các đoàn tham dự. Lễ hội mở ra cơ hội để các quốc gia chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc, từ đó tăng cường sự gần gũi và hiểu biết giữa các cộng đồng. Campuchia mong rằng những hoạt động giao lưu văn hóa như vậy sẽ tiếp tục được duy trì, góp phần đưa người dân các nước đến gần nhau hơn”, bà Meng Kossoma chia sẻ.

Tham gia trải nghiệm tại lễ hội, TikToker người Lào Maysaa chia sẻ, không khí tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai đặc biệt sôi động, với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách quốc tế. Đây là dịp để văn hóa Việt Nam, Lào được giới thiệu rộng rãi hơn. Người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế có thêm cơ hội khám phá những nét văn hóa đặc sắc của các quốc gia tham dự.

Với Maysaa, điều khiến cô thích thú là chỉ cần đến một lễ hội, người dân, du khách đã có thể trải nghiệm văn hóa của nhiều quốc gia, từ nghệ thuật, trang phục đến ẩm thực và các hoạt động giao lưu.

Không gian ấy tạo nên sự gần gũi, giúp mọi người có thêm những trải nghiệm và hiểu biết về văn hóa của nhau.

Maysaa cho rằng Việt Nam và Lào có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Vì vậy, những sự kiện như Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội cũng là cơ hội để hai bên tăng cường kết nối, chia sẻ và hiểu nhau hơn.

Lễ hội khép lại, song những kết nối được hình thành từ văn hóa, nghệ thuật và tình hữu nghị vẫn tiếp tục được mở ra. Từ Hà Nội, những câu chuyện về di sản, sáng tạo và giao lưu văn hóa được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần vun đắp sự hiểu biết giữa các dân tộc và mở rộng những cơ hội hợp tác trong tương lai.