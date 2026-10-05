Bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần hai

Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Dự lễ bế mạc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng.

Về phía Hà Nội, có đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước. Bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại những gì thuộc về quá khứ; mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tiếp tục tạo ra những giá trị mới và được trao truyền cho các thế hệ sau. Đó cũng là chủ đề của lễ hội năm nay “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”.

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Bộ trưởng nhấn mạnh, 4 ngày qua cũng cho thấy, khi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo mới cùng hiện diện trong một không gian đã giúp hình thành những sản phẩm mới, những giá trị mới và tạo ra sức hút đối với mọi người. Đó là một cách rất cụ thể để nhìn nhận vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa góp phần chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Vì vậy, Việt Nam xác định ngoại giao văn hóa không chỉ là quảng bá hình ảnh đất nước, mà còn là một phương thức quan trọng để xây dựng quan hệ hữu nghị, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và nâng cao vị thế quốc gia.

Đông đảo khán giả đến dự lễ bế mạc.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội, UNESCO, các cơ quan đại diện ngoại giao, các đối tác quốc tế để từng bước xây dựng Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội trở thành một nền tảng giao lưu và hợp tác văn hóa quốc tế có uy tín, được tổ chức thường niên, có bản sắc riêng và có những kết quả hợp tác cụ thể qua từng năm.

Ban tổ chức Lễ hội đã trao Kỷ niệm chương của lễ hội tới các đoàn quốc tế, ghi nhận những nghệ sĩ, nghệ nhân đã góp phần vào thành công của lễ hội.

Nhóm nhạc UPRIZE biểu diễn.

Tại lễ bế mạc, khán giả được thưởng thức một “bữa tiệc” nghệ thuật với những màn trình diễn đặc sắc đến từ nhiều quốc gia ở chương đầu “Những sắc màu gặp gỡ” của các đoàn Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ và các nghệ sĩ trẻ Việt Nam như UPRIZE. Chủ nhà Việt Nam tôn vinh bản sắc văn hóa của đất nước với những tiết mục đậm chất truyền thống như “Phong nữ - Cô đôi Thượng ngàn” của ca nương Kiều Anh, liên khúc “Lý Mười thương – Lý Ngựa ô” của Nghệ sĩ Nhân dân Diệu Hương và ca sĩ Hương Tràm, liên khúc “Dạ cổ hoài lang – Về miền Tây” của Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm, Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân…

Liên khúc “Dạ cổ hoài lang – Về miền Tây” của Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm, Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân.

Với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, Lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia, với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực, cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh. Trong bốn ngày diễn ra, Hoàng thành Thăng Long trở thành nơi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo đa sắc màu cùng hiện diện, giao thoa và kết nối.

Một dấu ấn nổi bật của lễ hội năm nay là sức lan tỏa rộng rãi tới công chúng, không chỉ trong không gian Hoàng thành Thăng Long mà còn trên các không gian công cộng và nền tảng truyền thông. Các hoạt động diễu hành trên phố đi bộ đã đưa những sắc màu văn hóa của các quốc gia đến gần hơn với người dân và du khách; lễ khai mạc và bế mạc được truyền hình trực tiếp trên VTV, mở rộng khả năng tiếp cận tới khán giả trên cả nước.

Cùng với đó, sự tham gia và đồng hành của Meta góp phần đưa các hoạt động, hình ảnh và câu chuyện của lễ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn trên các nền tảng số, qua đó mở rộng không gian của lễ hội từ một sự kiện trực tiếp tại Hà Nội thành một cuộc gặp gỡ văn hóa có khả năng tiếp cận đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Tiết mục trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Không chỉ là nơi giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, lễ hội còn tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng; góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.

Lễ hội năm 2026 càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO, đánh dấu hành trình nửa thế kỷ Việt Nam từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động đóng góp các sáng kiến vào những vấn đề chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.