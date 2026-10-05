Bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2026

Khép lại 4 ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II - năm 2026 để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế. Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia, với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm phim đến từ gần 20 nền điện ảnh.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước. Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những gì thuộc về quá khứ, mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tạo ra những giá trị mới và được trao truyền cho các thế hệ sau.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Lễ Bế mạc

Một trong những điểm nhấn của Lễ Bế mạc là chương trình nghệ thuật với những thanh âm và vũ điệu đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam tạo nên một sân khấu đa sắc màu. Qua đó, những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống gặp nhau trong tinh thần cởi mở, tôn trọng và sẻ chia.

Một trong những điểm nhấn của Lễ Bế mạc là chương trình nghệ thuật với những thanh âm và vũ điệu đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam tạo nên một sân khấu đa sắc màu

Tiếp đó, khán giả được bước vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn, qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại. Những chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong một không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới.

Những chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền tại Việt Nam được thể hiện trong một không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới

Trong suốt 4 ngày tổ chức, Hoàng thành Thăng Long trở thành một không gian gặp gỡ đa sắc màu, nơi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo cùng hiện diện, giao thoa và kết nối. Đặc biệt, Lễ hội năm nay đã tạo sức lan tỏa rộng rãi tới công chúng trong không gian Hoàng thành Thăng Long, trên các không gian công cộng và nền tảng truyền thông. Đáng chú ý, các hoạt động diễu hành trên phố đi bộ đã đưa những sắc màu văn hóa của các quốc gia đến gần hơn với người dân và du khách.

Ban Tổ chức trao Kỷ niệm chương của Lễ hội tới các đoàn quốc tế

Không chỉ là nơi giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, Lễ hội còn tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng. Qua đó, sự kiện góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO. Sự kiện này đánh dấu hành trình nửa thế kỷ Việt Nam từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động đóng góp các sáng kiến vào những vấn đề chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, thành công của Lễ hội cũng cho thấy khi di sản, nghệ thuật, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và sáng tạo được giới thiệu và bảo tồn, đặt trong cùng một không gian, góp phần tạo ra những trải nghiệm, sản phẩm và giá trị mới. Đây cũng là cách cụ thể để phát huy vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa, chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Từ thành công của hai kỳ tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội, UNESCO, các cơ quan đại diện ngoại giao và các đối tác quốc tế để từng bước xây dựng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở thành một nền tảng giao lưu và hợp tác văn hóa quốc tế có uy tín, được tổ chức thường niên, có bản sắc riêng và tạo ra những kết quả hợp tác cụ thể qua từng năm. Qua đó, Hà Nội hướng tới trở thành điểm gặp gỡ thường xuyên của các nền văn hóa, nơi những sáng kiến về di sản, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững được kết nối và lan tỏa.