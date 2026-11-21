Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21-11, Lễ hội mang đến cho người dân và du khách nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc. Nổi bật là không gian giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nhà cổ và nét đẹp văn hóa miệt vườn; trải nghiệm làng nghề, trưng bày sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP; hoạt động tham quan nhà cổ và Chương trình “Đêm nhà cổ lên đèn”, góp phần tái hiện vẻ đẹp cổ kính của vùng đất Đông Hòa Hiệp.

Ban Tổ chức trao giải Hội thi “Cổng làng kể chuyện” cho các hộ gia đình.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân gian được tổ chức như: Hội thi Chưng nghi mâm ngũ quả, tái hiện nghi thức cúng đình, Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi, trò chơi dân gian, trải nghiệm gói bánh tét truyền thống, triển lãm đồ cổ và các chương trình nghệ thuật hằng đêm.

Đặc biệt, Hội thi “Cổng làng kể chuyện” khuyến khích người dân sáng tạo, trang trí cổng nhà, cổng ngõ, tạo thêm những điểm tham quan, check-in hấp dẫn cho du khách.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao giải Hội thi “Cổng làng kể chuyện” cho các hộ gia đình có những tác phẩm dự thi tiêu biểu, qua đó biểu dương tinh thần sáng tạo và ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của Làng cổ Đông Hòa Hiệp.

Mặc dù các hoạt động lễ chính đã khép lại, nhưng một số hoạt động phục vụ người dân và du khách vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày 22-11, gồm: Tái hiện Chợ nổi Cái Bè, phiên Chợ quê với chủ đề “Trên bến dưới thuyền” và hoạt động thả đèn hoa đăng trên rạch Bà Hợp. Đây là những điểm nhấn góp phần tái hiện sinh động văn hóa sông nước Nam bộ, tạo thêm không gian trải nghiệm đặc sắc cho du khách khi đến với Cái Bè.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 khép lại phần lễ với nhiều dấu ấn, góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc độc đáo của làng cổ; đồng thời, kết nối di sản với phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh đất và người Cái Bè đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó, tiếp tục lan tỏa thông điệp chung tay gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, hướng đến phát triển du lịch bền vững.