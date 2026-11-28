Một tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc. Ảnh: Viết Thành.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; TS. Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Về phía Hà Nội có đồng chí Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Hà Nội; đồng chí Trịnh Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm...

Về phía đại diện các tổ chức quốc tế có ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; ông Eric Soulier Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam; ông Emmanuel Cerise, Trưởng đại diện vùng Île-de-France tại Hà Nội; ông Jae Min Lee, Tổng Giám đốc Lotte Shopping Plaza Việt Nam, cùng sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, các chuyên gia, nghệ sĩ, kiến trúc sư...

TS. Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Viết Thành.

Phát biểu bế mạc lễ hội, TS. Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, sau những ngày sôi nổi cùng chủ đề "Thăng Long Kẻ Chợ", Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 chính thức khép lại với dư âm còn mãi. Từ đây, lễ hội bắt đầu bồi đắp một hệ sinh thái kết nối văn hóa, nghệ thuật, di sản và cộng đồng, nơi mỗi người dân không chỉ thưởng lãm mà còn trở thành nguồn giữ gìn, gieo mầm ý tưởng mới cho thủ đô tiếp tục con đường xây dựng văn hiến, văn minh, hiện đại. Mùa lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định, hạ tầng vật chất sẵn có với chiều sâu lắng đọng ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội, trong đó có di sản và kiến tạo kiến trúc mới là nền tảng nuôi dưỡng các ngành nghệ thuật, văn hóa thăng hoa...

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng đề xuất, ngay sau lễ hội, chính quyền và người dân lựa chọn những ý tưởng tiềm năng để triển khai thành chương trình cụ thể. Đây cũng chính là mục tiêu lớn nhất của lễ hội, hướng tới và quyết tâm thực hiện trong giai đoạn khởi đầu của kỷ nguyên 100 năm để phát triển đột phá, sáng tạo, gắn với tăng trưởng xanh và bền vững.

"Muốn làm được điều đó, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành Hà Nội, những người trực tiếp đề xuất và triển khai sáng tạo cần tiếp tục hội tụ, trăn trở, kết nối với các tổ chức quốc tế như UNESCO, UN-Habitat, đồng thời huy động sự tham gia tối đa của cộng đồng nhân dân. Khi đó, những thành công và ấp ủ từ lễ hội nhất định sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái để góp phần kiến tạo một Thủ đô phát triển phi thường", Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Viết Thành.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận định, trong suốt hai tuần diễn ra, lễ hội đã cho thấy sức sáng tạo mang lại nguồn năng lượng mới cho di sản văn hóa, chuyển hóa các không gian công cộng như chợ Đồng Xuân và kết nối nhiều thế hệ. Với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ" - Từ chợ truyền thống đến kinh tế sáng tạo, sự kiện năm nay quy tụ khoảng 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân từ 21 quốc gia với 146 hoạt động, thu hút hơn 500.000 lượt khách cùng hàng triệu tương tác trên nền tảng số, gấp đôi kỳ tổ chức năm 2024.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, vượt lên những con số ấn tượng, thành tựu lớn nhất của lễ hội là sự kết nối giữa giới sáng tạo, người trẻ, doanh nghiệp và cộng đồng – nền tảng thiết yếu để xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo bền vững. Nhấn mạnh nhiệm vụ duy trì đà phát triển này xuyên suốt cả năm sau khi lễ hội khép lại, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam kêu gọi, nhân kỷ niệm 50 năm hợp tác UNESCO - Việt Nam, các bên cần tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo, đặt văn hóa và sáng tạo vào vị trí trung tâm của sự phát triển bền vững tại Hà Nội.

Đồng chí Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Viết Thành.

Đồng chí Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, điều có ý nghĩa nhất mà Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 hướng tới không chỉ là những con số về lượng khách hay quy mô hoạt động, mà là những giá trị được khơi mở và khả năng tiếp tục phát triển sau khi lễ hội khép lại.

Những thử nghiệm đưa nghệ thuật vào chợ Đồng Xuân, mở cửa các không gian di sản, kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế, nghệ sĩ với doanh nghiệp và cộng đồng đã cho thấy tiềm năng to lớn của việc chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển. Đây cũng là bước đi cụ thể trong định hướng chuyển từ tổ chức một lễ hội thường niên sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, nơi các ý tưởng, sản phẩm, không gian và mạng lưới hợp tác có thể tiếp tục được nuôi dưỡng và phát triển.

Đồng chí Phạm Tuấn Long cho biết, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu thành phố hoàn thiện các cơ chế, chính sách; tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo phát huy năng lực, mở rộng hoạt động thực hành, sáng tạo và đưa các sản phẩm văn hóa đến gần hơn với công chúng. Đồng thời, Thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát huy hiệu quả các không gian văn hóa, di sản và từng bước hình thành những địa chỉ sáng tạo hoạt động thường xuyên, bền vững.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng trao giấy chứng nhận để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tổ chức vào thành công của lễ hội.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận ghi nhận sự đóng góp cho các cá nhân và tổ chức. Ảnh: Viết Thành.

Lễ hội khép lại với màn biểu diễn nghệ thuật có tên gọi "Hà Nội - những vang động”. Với ý tưởng chủ đạo “Kẻ Chợ dưới vầng trăng sáng”, chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam đồng sản xuất cùng Lên Ngàn và XPLUSX Studio.

Trong “Hà Nội - những vang động”, chợ Đồng Xuân là “nhân vật chính” thể hiện bản sắc và cá tính của Hà Nội, Thăng Long - Kẻ Chợ. Ý tưởng sáng tạo cốt lõi của Giám đốc âm nhạc Nguyên Lê đã khơi nguồn cảm hứng và mang đến sự thăng hoa cùng các nghệ sĩ biểu diễn, đưa khán giả đi qua những sắc thái phong phú của âm nhạc, chuyển động và hình ảnh.

Tác phẩm đưa khán giả đi qua 6 chương (Tịch, Mở, Kẻ Chợ, Hội, Trăng, Vọng) và 3 hồi liền mạch (Thức, Động, Vọng), khơi mở sự đồng vọng của Hà Nội từ không gian Chợ Đồng Xuân, nơi âm thanh của đời sống thường nhật trở thành chất liệu kiến tạo nên một tác phẩm nghệ thuật. Tất cả hòa quyện thành những vang động của Hà Nội xưa và nay, một Hà Nội được cảm nhận qua giọng nói, nhịp điệu, ký ức và sự hiện diện của con người.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Hà Nội - Những vang động". Ảnh: Viết Thành.