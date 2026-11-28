Lan tỏa giá trị văn hóa, khơi mở nguồn lực sáng tạo

Tối 28/11, tại chợ Đồng Xuân, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 chính thức bế mạc. Lễ hội do UBND TP Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc thường trực tổ chức; Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, SOVICO, Chương trình Định cư con người Liên Hợp quốc (UN-Habitat), các Sở, ban, ngành, UBND các phường và đơn vị liên quan phối hợp.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker bày tỏ: UNESCO mong muốn tiếp tục hợp tác với Hà Nội, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của Thủ đô với các Thành phố Sáng tạo khác của UNESCO ở Việt Nam và trên thế giới.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề "Thăng Long Kẻ Nghệ", định hướng "Kinh tế sáng tạo" có 146 hoạt động tại 5 khu vực.

Lễ hội quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, chuyên gia và các chủ thể sáng tạo trong nước, quốc tế, trong đó có gần 100 nghệ sĩ đến từ 21 quốc gia. Sau 16 ngày diễn ra sôi nổi (13-28/11), Lễ hội thu hút gần 500.000 lượt khách tham gia trực tiếp.

Theo ông Phạm Tuấn Long, kết quả này thể hiện sức lan tỏa của Lễ hội, sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo, đồng thời khẳng định tiềm năng của Hà Nội trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Ông Long nhấn mạnh, điều có ý nghĩa nhất mà Lễ hội hướng tới không chỉ là những con số về lượng khách hay quy mô hoạt động, mà là những giá trị được khơi mở và khả năng tiếp tục phát triển sau khi khép lại.

Những thử nghiệm đưa nghệ thuật vào chợ Đồng Xuân, mở cửa các không gian di sản, kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế, nghệ sĩ với doanh nghiệp và cộng đồng đã cho thấy tiềm năng chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển.

"Đây cũng là bước đi cụ thể trong định hướng chuyển từ tổ chức một lễ hội thường niên sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, nơi các ý tưởng, sản phẩm, không gian và mạng lưới hợp tác tiếp tục được nuôi dưỡng, phát triển", ông Long bày tỏ.

Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định, Lễ hội đã bồi đắp hệ sinh thái kết nối văn hóa, nghệ thuật, di sản và cộng đồng…

Ông Long cho biết, thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo phát huy năng lực, mở rộng hoạt động thực hành, sáng tạo và đưa sản phẩm văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Đồng thời, thành phố tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát huy hiệu quả các không gian văn hóa, di sản và từng bước hình thành những địa chỉ sáng tạo hoạt động thường xuyên, bền vững.

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của UNESCO, các tổ chức quốc tế, các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự gắn bó của đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo trong nước và quốc tế trên hành trình này", ông Phạm Tuấn Long bày tỏ.

"Lễ hội có thể khép lại, nhưng hành trình sáng tạo của Hà Nội sẽ không dừng lại. Những giá trị di sản được đánh thức, những kết nối được hình thành và những ý tưởng được khơi nguồn hôm nay sẽ tiếp tục là nền tảng cho những sáng kiến, giá trị mới trong tương lai".

Với tinh thần "Kết tài hoa, dệt tài sản", ông Phạm Tuấn Long tin tưởng, bằng sự chung sức của các cấp chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo và người dân, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy nguồn lực văn hóa, khẳng định vị thế Thành phố Sáng tạo của UNESCO, hướng tới đô thị giàu bản sắc, năng động và phát triển bền vững.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhận định: Lễ hội xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, nơi các ý tưởng, sản phẩm, không gian và mạng lưới hợp tác có thể tiếp tục được nuôi dưỡng và phát triển.

Duy trì kết nối, đưa sáng tạo vào đời sống đô thị

Cùng chung quan điểm, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhận định trong hai tuần vừa qua, Lễ hội đã cho thấy sức mạnh của sáng tạo trong việc thổi luồng sinh khí mới vào di sản văn hóa, chuyển đổi không gian công cộng và kết nối những con người thuộc nhiều thế hệ, lĩnh vực chuyên môn, nền tảng văn hóa khác nhau.

Lễ hội tạo cơ hội để tìm lại các giá trị văn hóa truyền thống và khám phá cách những giá trị ấy truyền cảm hứng cho hình thức biểu đạt nghệ thuật mới, hoạt động khởi nghiệp văn hóa và sự tham gia của cộng đồng.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, thành tựu lớn nhất của Lễ hội không chỉ nằm ở những con số mà còn ở các kết nối được vun đắp giữa chủ thể sáng tạo, giới trẻ, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Những kết nối này có ý nghĩa thiết yếu trong xây dựng hệ sinh thái sáng tạo sôi động, tạo ra giá trị văn hóa, xã hội và kinh tế lâu dài cho thành phố.

"Khi Lễ hội khép lại, nhiệm vụ chung của chúng ta là tiếp tục đà phát triển này. Những mối quan hệ hợp tác được thiết lập, những ý tưởng được trao đổi và các không gian sáng tạo được kích hoạt sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững về sau", ông Jonathan Wallace Baker nhận định và bày tỏ: "UNESCO mong muốn tiếp tục hợp tác với Hà Nội, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của Thủ đô với các Thành phố Sáng tạo khác của UNESCO ở Việt Nam và trên thế giới".

Ban tổ chức tri ân các nghệ nhân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, chuyên gia và các chủ thể sáng tạo trong nước, quốc tế tham gia Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam kêu gọi tiếp nối tinh thần sáng tạo của Lễ hội, tiếp tục chung tay đặt văn hóa và sáng tạo vào vị trí trung tâm trong tiến trình phát triển bền vững của Hà Nội.

Ở khía cạnh chuyên môn, ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định, Lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định hạ tầng vật chất sẵn có cùng chiều sâu lắng đọng ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội, trong đó di sản và kiến tạo kiến trúc mới là nền tảng nuôi dưỡng các ngành nghệ thuật, văn hóa và công nghiệp văn hóa thăng hoa.

Từ những không gian di sản, đình làng gắn với nghề xưa, chuỗi hoạt động "Hà Nội sáng đèn" tại các điểm biểu tượng, những pavilion "Mây", "Kén", dự án "Mầm sáng tạo" tại công viên Thống Nhất đến các tọa đàm chuyên đề, Lễ hội đã đưa sáng tạo đến gần hơn với đời sống đô thị.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 khép lại với gala nghệ thuật “Hà Nội, những vang động”.

Theo Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Lễ hội đã bồi đắp hệ sinh thái kết nối văn hóa, nghệ thuật, di sản và cộng đồng, nơi mỗi người dân không chỉ thưởng lãm mà còn trở thành nguồn gìn giữ, gieo mầm ý tưởng mới cho Thủ đô trên con đường xây dựng thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại.

Ông Phan Đăng Sơn nhấn mạnh, những nội dung đã hé mở khả năng thành công cần được chọn lọc, tiếp tục triển khai thành các chương trình cụ thể, đi vào đời sống đô thị hàng ngày, qua đó lan tỏa và nhân rộng những kết quả từ Lễ hội.

Để làm được điều đó, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự tiếp tục hội tụ, kết nối trí tuệ, tâm huyết, hành động của những người thực thi các chương trình sáng tạo, đồng thời huy động nguồn lực và sự tham gia rộng khắp của cộng đồng dân cư, những người đến với Hà Nội.

"Lễ bế mạc hôm nay không phải là điểm dừng, mà là bước bồi đắp phù sa cho chặng đường tiếp theo. Chúng ta cùng nhau đưa thiết kế sáng tạo trở thành một phần không thể thiếu trong việc tạo nên động lực phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - khoa học - môi trường. Từ đó, ngày càng nâng tầm chất lượng sống nơi mỗi không gian Hà Nội, với từng con người nơi Hà Nội", ông Phan Đăng Sơn bày tỏ.