Bế mạc Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc xã Ninh Phước lần thứ I

Tối 12-10, tại Quảng trường Ninh Phước, xã Ninh Phước tổ chức bế mạc Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I, gắn với Lễ hội Katê năm 2026.

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, lễ hội đã tạo nên không gian văn hóa sinh động, đậm đà bản sắc, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách. Đây không chỉ là dịp tôn vinh nghề gốm truyền thống và nghệ thuật làm gốm độc đáo của đồng bào Chăm, mà còn góp phần quảng bá di sản văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, giới thiệu những nét đẹp văn hóa dân tộc Chăm đến với du khách gần xa.

Phát biểu tại lễ bế mạc, lãnh đạo UBND xã Ninh Phước nhấn mạnh, bảo tồn di sản văn hóa phải gắn liền với phát huy giá trị di sản trong cộng đồng; giúp người dân có thể sống được bằng nghề, nghệ nhân tiếp tục trao truyền tri thức và thế hệ trẻ tự hào nối tiếp truyền thống của cha ông.

Thời gian tới, xã Ninh Phước tiếp tục quan tâm bảo tồn không gian văn hóa làng nghề, bảo vệ vùng nguyên liệu, đầu tư hạ tầng; phát triển các hoạt động trưng bày, trải nghiệm và quảng bá sản phẩm; gắn nghề gốm Bàu Trúc với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, từng bước phát huy giá trị di sản, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố và trao giải các hội thi trong khuôn khổ lễ hội. Ở Hội thi Tay nghề làm gốm của người Chăm, giải nhất các nhóm tuổi lần lượt thuộc về các thí sinh: Đàng Thị Tường (25 - 40 tuổi), Trượng Thị Nắng (41 - 60 tuổi) và Châu Thị Cỏ (từ 61 tuổi trở lên).

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi Tay nghề làm gốm của người Chăm.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại Hội thi thể thao, trò chơi dân gian.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi Tiếng hát dân ca Chăm.

Ở Hội thi Vẽ tranh thiếu nhi, em Thạch Ngọc Bảo Trân (lớp 5C5, Trường Tiểu học Ninh Phước, Phân hiệu Thành Tín) đoạt giải nhất. Giải nhất Hội thi Thiếu nhi viết chữ Chăm đẹp thuộc về em Trượng Nữ Quỳnh Giao (lớp 5E13, Trường Tiểu học Ninh Phước, Phân hiệu Mỹ Nghiệp - Chung Mỹ). Thí sinh Phú Minh Tuân (thôn Mỹ Nghiệp 1) đoạt giải nhất Hội thi Tiếng hát dân ca Chăm; thí sinh Kaja Mứk (thôn Bàu Trúc) đoạt giải nhất Hội thi Thiếu nữ Chăm duyên dáng.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc.

Ở nội dung thể thao và trò chơi dân gian, Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên, đội thi đạt thành tích cao ở 4 môn: Kéo co, đẩy gậy, đội lu múc nước và bịt mắt đập niêu. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường THPT Nguyễn Huệ; giải nhì thuộc về thôn Bàu Trúc; giải ba thuộc về các thôn Mỹ Nghiệp 1 và Phú Quý 3. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 16 giải khuyến khích toàn đoàn cho 16 thôn còn lại.

Các đại biểu và thí sinh chụp hình lưu niệm.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao giải Cuộc thi Review điểm đến du lịch - văn hóa xã Ninh Phước năm 2026 và Hội thi Trang trí gian hàng ấn tượng; công diễn các tiết mục dân ca Chăm xuất sắc và trình diễn trang phục truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của thiếu nữ Chăm.