Bế mạc Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026: 10/10 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026) diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10 với sự tham dự của 309 thí sinh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu Bế mạc Kỳ thi.

Kết quả các phần thi cá nhân tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 có 51 thí sinh đoạt huy chương Vàng, 48 thí sinh đoạt huy chương Bạc, 60 thí sinh đoạt huy chương Đồng và 22 thí sinh được trao giải Khuyến khích.

Các giải thưởng đặc biệt được dành cho 1 thí sinh có tổng điểm cao nhất, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi Lý thuyết, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi Thực hành, 1 nhóm gồm 7 thí sinh chiến thắng cuộc thi Đồng đội và 5 đội chiến thắng cuộc thi Poster.

Phát biểu Bế mạc Kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, mỗi thành tích hôm nay là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, của năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách. Ban Tổ chức ghi nhận và chúc mừng tất cả các thí sinh đã được lựa chọn tham dự Kỳ thi.

Thí sinh nhận giải thưởng đặc biệt do có tổng điểm cao nhất

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà, việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào; những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước...

"Thành phố Hà Nội nghìn năm văn hiến được đón các em và bạn bè quốc tế tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, Hà Nội, chia sẻ những nét đẹp của đất nước mình và hiểu biết hơn về nhau. Những trải nghiệm ấy góp phần làm nên ý nghĩa của IOAA 2026 - nơi sự say mê khoa học được gắn kết với tinh thần cởi mở, tôn trọng và hợp tác. Chúng tôi mong các em mang theo những kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam và sẽ trở lại Hà Nội trong những dịp học tập, nghiên cứu, hợp tác sau này", Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà nói.

5 đội chiến thắng cuộc thi Poster

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cũng cho biết, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục, khoa học. IOAA 2026 góp phần cụ thể hóa định hướng ấy, tạo cơ hội để học sinh Việt Nam và các nước học hỏi lẫn nhau, phát triển năng lực và hình thành những mối quan hệ gắn bó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hôm nay là dịp để chúng ta tôn vinh những thành tích xuất sắc và ghi nhận sự nỗ lực của tất cả các em trong suốt Kỳ thi.

Thí sinh Việt Nam nhận Huy chương Vàng

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có 2 đội tham dự, gồm Đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và Đội Việt Nam 2 (Guest Team), với tổng cộng 10 học sinh. Kết quả, 10/10 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương, trong đó có 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Cụ thể:

Các thí sinh đoạt Huy chương Vàng gồm: Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội); Lê Gia Hồng Minh, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Lê Bá Tuấn Việt, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội); Lê Quang Trí, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Quang Dũng; Mai Văn Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa)

Các thí sinh đoạt Huy chương Bạc gồm: Trần Minh Thái; Bùi Nguyên Hồng Quân; Nguyễn Trường Chinh đều là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội; Đinh Quang Dũng, học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ).

Thí sinh Việt Nam nhận Huy chương Vàng

IOAA là kỳ thi Olympic khoa học quốc tế có quy mô lớn, yêu cầu chuyên môn cao trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn dành cho học sinh trung học phổ thông.

Các nội dung thi cá nhân gồm: Lý thuyết (Theoretical Competition), Phân tích dữ liệu (Data Analysis Competition), Quan sát qua kính thiên văn (Observational Competition - Telescope) và Quan sát trong nhà chiếu hình (Planetarium Competition).

Các phần thi đòi hỏi thí sinh kết hợp kiến thức lý thuyết, năng lực xử lý dữ liệu, kỹ năng quan sát và vận dụng kiến thức thiên văn trong các tình huống thực tiễn.

Việc 100% thí sinh Việt Nam đoạt huy chương, là thành tích nổi bật của đoàn Việt Nam tại IOAA 2026. Thành tích trên là kết quả của quá trình tuyển chọn, tập huấn và bồi dưỡng nghiêm túc; sự nỗ lực của các học sinh, Ban huấn luyện và đội ngũ chuyên gia, giáo viên; đồng thời thể hiện hiệu quả phối hợp chuyên môn giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và trường đại học trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Việc Việt Nam đăng cai IOAA 2026 tại Hà Nội đồng thời góp phần khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế, tăng cường giao lưu học thuật, thúc đẩy niềm say mê nghiên cứu khoa học vũ trụ và các lĩnh vực STEM trong học sinh.