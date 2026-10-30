Bế mạc Kỳ họp thứ Sáu HĐND TP. Hồ Chí Minh: Nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh cho biết, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Mỗi quyết nghị có phạm vi và yêu cầu triển khai riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là khai thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và cải thiện chất lượng sống của người dân thành phố.

Khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch, nghị quyết thành chương trình hành động

Đối với Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh đây là cơ sở đặc biệt quan trọng để định hình không gian phát triển, tổ chức các khu vực động lực, kết nối hạ tầng và định hướng phân bổ nguồn lực.

Vì vậy, ngay sau khi quy hoạch được thông qua, UBND thành phố cần kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp với từng giai đoạn; xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, công trình hạ tầng then chốt, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Các sở, ban, ngành và chính quyền 168 xã, phường, đặc khu cần chủ động rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm các quyết định về đất đai, đầu tư, hạ tầng và phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với quy hoạch, UBND thành phố cần cụ thể hóa các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị đã được HĐND thành phố thông qua bằng chương trình, kế hoạch thực hiện; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành. Đặc biệt, quá trình vận dụng các cơ chế mới phải bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

“Thành phố không chỉ cần có cơ chế, chính sách tốt, mà phải có năng lực tổ chức thực hiện tốt. Không lấy việc ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn làm kết quả cuối cùng để thỏa mãn, để đánh giá KPI mà phải lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ”, Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Đối với các nghị quyết về ngân sách, đầu tư công, chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu bảo đảm sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, triển khai và khai thác công trình, dự án.

UBND thành phố cần tiếp tục chỉ đạo rà soát tiến độ, khả năng thực hiện và nhu cầu vốn để bố trí, điều chỉnh vốn đầu tư phù hợp với khả năng thực hiện và hiệu quả đầu tư. Trong đó, ưu tiên các công trình cấp thiết, có tính kết nối, sức lan tỏa và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch và yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với các dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường kênh, rạch, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu khẩn trương tập trung thực hiện tất cả các khâu, từ chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và thi công. Trong đó, công tác tái định cư phải được xem là khâu then chốt.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Sáu HĐND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

UBND thành phố cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, tiến độ, chất lượng và hiệu quả của từng dự án. Các đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư phải được xem xét thận trọng, đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Về công tác giám sát, Thường trực HĐND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết; kịp thời xem xét, kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, nhất là các nội dung chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực và quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2026, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh cho biết, thành phố còn nhiều việc phải thực hiện. Bên cạnh yêu cầu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng 2 con số, thành phố phải đồng thời triển khai nhiều cơ chế, chính sách mới và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chủ tịch HĐND thành phố bày tỏ tin tưởng, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sẽ sớm phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực phát triển cho thành phố.

Tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã biểu quyết thống nhất thông qua 47 dự thảo nghị quyết, gồm 29 nghị quyết quy phạm pháp luật và 18 nghị quyết cá biệt. Trong đó, có 17 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách được giao tại Luật Phát triển đô thị, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và tạo điều kiện để thành phố chủ động khai thác tiềm năng, nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.