Tham dự Phiên bế mạc có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đại biểu Quốc hội thuộc 34 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự Phiên bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: VPQH

Khẳng định tinh thần hành động và quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh mới, với tư duy mới, cách làm mới, thể hiện tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm cao của Quốc hội.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Kỳ họp thứ hai là khối lượng công tác lập pháp được triển khai với cường độ cao. Quốc hội đã dành phần lớn thời gian kỳ họp để xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 5 dự án luật.

Trong số các luật được thông qua, Quốc hội đã quyết định ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật quan trọng; đồng thời thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 38 luật hiện hành.

Như vậy, tính chung năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 62 luật và 16 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kết quả này khẳng định tinh thần hành động và quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước cũng như ý chí, nguyện vọng của Nhân dân – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: VPQH

Bên cạnh công tác lập pháp, tại Kỳ họp, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư một chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia; xem xét, quyết định nhiều vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng khác và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri cùng hơn 50 báo cáo khác do Chính phủ và các cơ quan gửi đến Quốc hội theo quy định.

Biến chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể

Từ kết quả của Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm quan trọng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Theo đó, cần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình; đồng thời ghi nhận sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, với nhiều ý kiến xác đáng và đề xuất giải pháp thiết thực xuất phát từ thực tiễn.

Quang cảnh Phiên bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VPQH

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, ngay sau Kỳ họp này, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống hiệu quả nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu: “Tập trung cao, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, cùng chung sức, đồng lòng, biến ý chí thành hành động, biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể.

Đồng thời, mỗi người dân, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến và giám sát việc thực thi các quyết sách của Quốc hội; ra sức thi đua, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.