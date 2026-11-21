Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội chủ trì, điều hành phiên bế mạc. Ảnh: media.quochoi.vn

Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội khóa XVI...

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tham dự phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Quang Vinh

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tham dự phiên bế mạc kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: media.quochoi.vn

Thông qua 38 luật và 18 nghị quyết tại kỳ họp

Tại phiên bế mạc kỳ họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Thống nhất lùi thời điểm xem xét, thông qua các dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sang kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, sự cố gắng, nỗ lực vào cuộc, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, khắc phục các hạn chế, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2027.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Bên cạnh đó, Quốc hội đề nghị tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: Chủ động phương án thích ứng với già hóa dân số, thí điểm “kinh tế bạc”; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng; chủ động xây dựng phương án và tổ chức truyền thông chính sách kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chuẩn bị cho việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ năm 2027; khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, an sinh xã hội cho lao động trên nền tảng số, khu vực phi chính thức…

Qua giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026, Quốc hội ghi nhận những kết quả đạt được, đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục khắc phục những bất cập, hạn chế; xem xét, giải quyết các kiến nghị nêu trong các báo cáo và ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội; khẩn trương rà soát, giải quyết các kiến nghị, bảo đảm đúng lộ trình, thời hạn đã báo cáo với cử tri; kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; khẩn trương xem xét, giải quyết các vụ việc đã được cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố kiến nghị; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2027.

Bảng biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: media.quochoi.vn

Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI cũng quyết nghị về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; Một số vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; Việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế; Việc sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ Bộ Quốc phòng; Việc đề xuất đưa nội dung thu thập thông tin khai báo của người nước ngoài trước khi nhập cảnh vào Việt Nam; Việc cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang Trung Quốc; Việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; Về cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; Về đề xuất kết thúc giám sát việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An…).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Bối cảnh mới - tư duy mới - cách làm mới

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với tinh thần bối cảnh mới - tư duy mới - cách làm mới, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành công của kỳ họp tiếp tục khẳng định những bài học kinh nghiệm quý báu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đó là: Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình. Các đại biểu Quốc hội đã tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao, chia sẻ, làm việc ngoài giờ, cả ngày thứ bảy, chủ nhật, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực xuất phát từ thực tiễn.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Ảnh: media.quochoi.vn

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua ngay sau kỳ họp, bảo đảm các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả cao nhất; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị; tập trung cao, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Quốc hội kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng biến ý chí thành hành động, đưa các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể; tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, giám sát việc thực thi các quyết sách của Quốc hội; ra sức thi đua, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nói.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan thông tấn, báo chí, các Bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các địa phương đã chủ động phối hợp hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội bảo đảm cho sự thành công của kỳ họp.

Nhân sự kiện lần đầu tiên cả nước tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24-11-2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc đồng bào cả nước đón ngày nghỉ lễ vui tươi, bổ ích, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, thúc đẩy sáng tạo, đưa thương hiệu văn hóa Việt Nam vươn tầm quốc tế.