Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)