Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

Kết quả này, theo Chủ tịch Quốc hội, thể hiện tinh thần hành động và quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp.

Riêng tại kỳ họp thứ 2, sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 5 dự án luật. Trong số các luật được thông qua, có 22 luật, bộ luật được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, căn bản; 16 luật khác được sửa đổi, bổ sung một số điều.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư một chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia.

Kỳ họp cũng đánh dấu phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với hai lĩnh vực Tài chính và Khoa học công nghệ. Quốc hội đồng thời xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và nhiều vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên bế mạc chiều 21/11

Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% năm 2027

Một trong những nhiệm vụ được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sau kỳ họp là tập trung cao độ, quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, năm 2027 cần thực sự trở thành năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm các quyết sách sớm đi vào cuộc sống.

Nghị quyết kỳ họp thứ 2 cũng yêu cầu Chính phủ theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động dự báo và triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp; khắc phục những hạn chế, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2027.

Rà soát chính sách cho lao động nền tảng số

Một nội dung đáng chú ý trong nghị quyết kỳ họp là yêu cầu Chính phủ khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động và an sinh xã hội đối với lao động trên nền tảng số, lao động trong khu vực phi chính thức.

Đây là nhóm vấn đề được Quốc hội yêu cầu quan tâm trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều thay đổi, các hình thức việc làm mới ngày càng phát triển.

Nghị quyết cũng lưu ý việc bảo đảm giá trị pháp lý của giấy tờ được cấp trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước.

Theo đó, các văn bản, giấy tờ do cơ quan, người có thẩm quyền cấp hoặc ban hành trước khi sắp xếp, nếu chưa hết hiệu lực hoặc thời hạn sử dụng, tiếp tục được áp dụng cho đến khi hết thời hạn.

Quốc hội quán triệt không được yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi những giấy tờ này khi chúng vẫn còn thời hạn sử dụng.

Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội

Lùi thời điểm xem xét 5 dự án luật

Cũng tại phiên bế mạc, Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 2, ghi nhận việc thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật.

Quốc hội thống nhất lùi thời điểm xem xét, thông qua 5 dự án luật sang kỳ họp thứ 3, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Kết thúc phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.