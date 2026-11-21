Tham dự phiên bế mạc Kỳ họp có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; cùng các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; đại diện các cơ quan, Bộ, ngành, các đại biểu Quốc hội và khách mời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tham dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Tại phiên bế mạc, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh đã trình bày dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Trong đó cho biết, tại Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 05 dự án luật. Thống nhất lùi thời điểm xem xét, thông qua các dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sang Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, sự cố gắng, nỗ lực vào cuộc, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, khắc phục các hạn chế, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2027...

Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Kết quả, với 491/494 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Kỳ họp này, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian kỳ họp cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 5 dự án luật; trong đó, đã quyết định ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật quan trọng, thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành. Như vậy, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 62 luật, 16 nghị quyết quy phạm pháp luật, khẳng định tinh thần hành động và quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, sự phát triển đất nước và ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư 1 chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng khác và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực Tài chính và Khoa học công nghệ; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri và hơn 50 báo cáo khác được Chính phủ, các cơ quan gửi đến Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ thành công này, tiếp tục khẳng định những bài học kinh nghiệm quý báu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đó là: đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình. Các vị đại biểu Quốc hội đã tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao, chia sẻ, làm việc ngoài giờ, cả ngày Thứ Bảy, Chủ nhật, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực xuất phát từ thực tiễn.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, ngay sau Kỳ họp này, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống hiệu quả nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị; tập trung cao, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

"Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với ý chí tự lực, tự cường cùng chung sức, đồng lòng, biến ý chí thành hành động, biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể; tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, giám sát việc thực thi các quyết sách của Quốc hội; ra sức thi đua, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.