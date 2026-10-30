Lễ bế mạc khóa học tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức bế mạc khóa học tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng nêu rõ, sau một tuần nghiên cứu và trao đổi trong không khí nghiêm túc, cởi mở, hữu nghị, khóa học tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam đã hoàn thành chương trình, mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Trong những ngày qua, các học viên đã được nghiên cứu, trao đổi về lịch sử, văn hóa, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; đường lối, chính sách quốc phòng, đối ngoại; nghệ thuật quân sự Việt Nam và một số vấn đề quốc phòng, an ninh đương đại.

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại lễ bế mạc. (Ảnh: CTV)

Giám đốc Học viện Quốc phòng tin tưởng, kết quả của khóa học không chỉ là những kiến thức được chia sẻ, mà còn là sự hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, con người, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam; đặc biệt là sự thấu hiểu, tin cậy và tình hữu nghị được vun đắp qua trao đổi chân thành, thẳng thắn.

Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa trao Chứng nhận tham gia khóa học cho học viên. ﻿(Ảnh: CTV)

Thượng tướng Trần Việt Khoa nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục với những diễn biến phức tạp, đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ; tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia; giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

“Với tinh thần đó, tôi mong rằng các đồng chí tùy viên quân sự tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, các đối tác ngày càng thiết thực, hiệu quả. Học viện Quốc phòng Việt Nam luôn trân trọng và tiếp tục mở rộng giao lưu, trao đổi, hợp tác với các đối tác quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển”, Giám đốc Học viện Quốc phòng bày tỏ.