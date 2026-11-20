Quang cảnh bế mạc Khóa đào tạo.

Tham dự bế mạc có Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thành - Quyền Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (Đài Truyền hình Việt Nam); đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai; Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hoàng Lâm - Đạo diễn, giảng viên khóa học, cùng hơn 30 học viên đến từ 5 đơn vị: Truyền hình An ninh, Truyền hình Quân đội, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai, Ban Chuyên đề Khoa giáo và Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn.

Trong thời gian học tập, các học viên được trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất phim tài liệu, từ lựa chọn đề tài, khảo sát thực tế, xây dựng kịch bản đến tổ chức ghi hình và định hướng dựng hậu kỳ. Kết hợp giữa trang bị kiến thức chuyên môn và thực hành tại hiện trường, khóa học giúp học viên tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tư duy sáng tạo và kỹ năng làm phim thông qua những tình huống thực tế.

Tại buổi tổng kết, các nhóm học viên báo cáo kết quả thực hành, chia sẻ quá trình triển khai đề tài, lựa chọn nhân vật, khai thác chất liệu thực tế và định hướng hoàn thiện tác phẩm.

Học viên báo cáo kết quả thực hành tại buổi bế mạc.

Đánh giá về quá trình thực chiến, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hoàng Lâm – Đạo diễn, giảng viên khóa học ghi nhận tinh thần nỗ lực, sự chủ động và cố gắng của các học viên. Dù thời gian thực hiện ngắn, các nhóm đã bước đầu vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn sản xuất tác phẩm phim tài liệu.

Đồng chí đề nghị, sau khóa học, các nhóm tiếp tục hoàn thiện tác phẩm, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện, đáp ứng yêu cầu phát sóng.

Đồng chí Lê Trường Giang - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai kỳ vọng qua khóa đào tạo, học viên sẽ vận dụng hiệu quả kiến thức, kinh nghiệm từ khóa học vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng phim tài liệu tại mỗi đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất; đánh giá cao tinh thần học tập, sự chủ động và nỗ lực tác nghiệp của các học viên.

Đồng chí kỳ vọng những kiến thức, kinh nghiệm được trao đổi trong khóa học sẽ tiếp tục được vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm phim tài liệu tại mỗi đơn vị.

Các nhóm học viên chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên và lãnh đạo các đơn vị tại lễ bế mạc khóa đào tạo.

Qua khóa học đã tạo điều kiện để học viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao tư duy sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng tổ chức sản xuất tác phẩm. Từ đó, góp phần bồi dưỡng đội ngũ làm phim tài liệu có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung báo chí, truyền hình trong giai đoạn hiện nay.