Bế mạc IOAA 2026: Hà Nội để lại dấu ấn đẹp với bạn bè quốc tế

IOAA 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25-9 đến 5-10, Đại học Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

Đây là lần đầu tiên IOAA được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ 65 đội tuyển của 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 500 thành viên, trong đó có hơn 300 thí sinh. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự buổi lễ bế mạc chiều 4-10.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng ban Tổ chức IOAA 2026 dự và trao thưởng cho các thí sinh.

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic thiên văn học và vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) Natasha Stanic phát biểu tại lễ bế mạc.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 51 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Ban Tổ chức trao Huy chương Đồng tới thí sinh.

Ban Tổ chức trao Huy chương Bạc tới thí sinh.

Trong số 4 thí sinh giành Huy chương Bạc, có 3 em là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), gồm: Bùi Nguyễn Hồng Quân, Trần Minh Thái, Nguyễn Trường Chinh; em Đinh Quang Dũng là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Đội tuyển Việt Nam gồm 10 thí sinh giành thành tích ấn tượng tại kỳ thi khi 100% thành viên đều giành giải thưởng, với 6 Huy chương Vàng. Cụ thể, 6 thí sinh giành Huy chương Vàng, gồm: Nguyễn Tuấn Kiệt (Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ), Lê Gia Hồng Minh (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam), thành phố Hà Nội; Lê Bá Tuấn Việt (Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Lê Quang Trí (Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Quang Dũng và Mai Văn Khánh (đều là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Huy chương Vàng tới các thí sinh.

Ban Tổ chức trao thưởng cho nhóm đạt giải thi poster.

Nhóm đạt giải thi đồng đội nhận thưởng tại lễ bế mạc.

Thí sinh Hossein Massumi (Iran) nhận giải thưởng có thành tích tốt nhất phần thi thực hành.

Một thí sinh khác của Iran là Hirbod Foudazi nhận giải thưởng cá nhân đặc biệt. Đáng chú ý, đây cũng là thí sinh nhận giải thưởng có tổng điểm cao nhất.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao thưởng tới thí sinh có tổng điểm cao nhất là Hirbod Foudazi.

Ban Tổ chức trao cờ Kỳ thi thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XX năm 2027 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ bế mạc IOAA 2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh của Việt Nam.

IOAA 2026 được tổ chức và diễn ra thành công tại Hà Nội.