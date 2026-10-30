Bế mạc huấn luyện tự vệ năm 2026
Ngày 30/10, Ban Chỉ huy Quân sự Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Đảng Tỉnh uỷ tổ chức bế mạc huấn luyện tự vệ năm 2026.
Trong 5 ngày (từ 26-30/11), cán bộ, chiến sĩ tự vệ thuộc Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng Tỉnh ủy được nghiên cứu các chuyên đề, gồm: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (sửa đổi, bổ sung theo Luật số 98/2025/QH15) và văn bản hướng dẫn thi hành; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; phát huy vai trò công tác vận động quần chúng trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả kiểm tra huấn luyện chính trị, 100% chiến sĩ đạt loại khá và giỏi.
Về huấn luyện quân sự, các chiến sĩ được thực hành các nội dung: Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật bắn súng; quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị; chiến thuật chiến đấu tập kích, phục kích; chiến đấu bảo vệ mục tiêu cơ quan. Kết quả kiểm tra bắn đạn thật, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 60% quân số đạt loại giỏi.
Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Đảng Tỉnh uỷ đã biểu dương 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong/be-mac-huan-luyen-tu-ve-nam-2026-HZd03H3vg.html