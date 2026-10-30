Bế mạc huấn luyện tự vệ năm 2026.

Trong 5 ngày (từ 26-30/11), cán bộ, chiến sĩ tự vệ thuộc Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng Tỉnh ủy được nghiên cứu các chuyên đề, gồm: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (sửa đổi, bổ sung theo Luật số 98/2025/QH15) và văn bản hướng dẫn thi hành; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; phát huy vai trò công tác vận động quần chúng trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả kiểm tra huấn luyện chính trị, 100% chiến sĩ đạt loại khá và giỏi.

Các đại biểu Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng Tỉnh ủy dự bế mạc.

Các chiến sĩ tự vệ tham dự bế mạc huấn luyện tự vệ năm 2026.

Về huấn luyện quân sự, các chiến sĩ được thực hành các nội dung: Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật bắn súng; quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị; chiến thuật chiến đấu tập kích, phục kích; chiến đấu bảo vệ mục tiêu cơ quan. Kết quả kiểm tra bắn đạn thật, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 60% quân số đạt loại giỏi.

Biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện.

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Đảng Tỉnh uỷ đã biểu dương 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện.