Bế mạc huấn luyện lực lượng tự vệ cụm 2

Các đại biểu dự lễ bế mạc

Theo báo cáo tổng kết công tác huấn luyện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các cơ quan, đợt huấn luyện năm nay đã được chuẩn bị đầy đủ về giáo án, vật chất, thao trường và bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng".

Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị cho thấy 100% chiến sĩ có bài thu hoạch đạt khá, giỏi, trong đó 12% đạt giỏi và 88% đạt khá. Đối với nội dung huấn luyện quân sự và kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK, 100% quân số đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi chiếm 48% (12% giỏi, 36% khá). Đợt huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và được đánh giá chung đạt loại khá.

Lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng cho các chiến sĩ đạt thành tích bắn đạn thật đạt loại giỏi

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình huấn luyện còn có một số hạn chế do thời tiết diễn biến thất thường làm ảnh hưởng đến thời gian và địa điểm cơ động. Nhiều chiến sĩ tự vệ phải thực hiện song song nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, dẫn đến tình trạng đi muộn hoặc gián đoạn học tập. Cùng với đó, tỷ lệ chiến sĩ tự vệ mắc tật khúc xạ về mắt chiếm đa số, thể lực còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả ngắm bắn.

Lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng các đồng chí có thành tích huấn luyện xuất sắc

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã thông qua các quyết định biểu dương, khen thưởng và ghi nhận kết quả rèn luyện của lực lượng tham gia. Cụ thể, Ban Tổ chức đã khen thưởng 3 đồng chí đạt thành tích bắn đạn thật đạt loại giỏi và 8 đồng chí có thành tích huấn luyện xuất sắc.

Về phương hướng năm 2027, các đơn vị trong cụm 2 xác định sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên về công tác quốc phòng địa phương. Nhiệm vụ trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến và tiếp tục đổi mới phương pháp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho lực lượng tự vệ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.