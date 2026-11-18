Buổi lễ diễn ra với sự chủ trì của Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập.

Về phía Trung Quốc, Trung tướng Lưu Kiến Vĩ, Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tham dự Lễ bế mạc.

“Hợp tác 2026” là lần thứ hai Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố, đồng thời ghi dấu mốc lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức hoạt động hợp tác có ý nghĩa này.

Sau 15 ngày tổ chức các hoạt động huấn luyện, trao đổi nghiệp vụ và diễn tập chung, cán bộ, chiến sĩ hai nước đã hoàn thành các nội dung huấn luyện kỹ, chiến thuật hiệp đồng tác chiến chống khủng bố như vượt vật cản, bắn súng, võ thuật, huấn luyện thể lực, đột nhập nhà cao tầng, vận động dưới nước, điều khiển thiết bị bay không người lái, xử lý bom mìn, cấp cứu chuyển thương trong chiến đấu...

Đặc biệt, đội đặc nhiệm hai bên thực hành diễn tập tổng hợp, liên hoàn các phương án tập kích, truy kích đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên địa bàn rừng núi biên giới, trên nhà cao tầng và trên phương tiện giao thông đường bộ; biểu diễn võ thuật và kỹ năng bắn súng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực và nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ hai nước đã tham gia và hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, Huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố năm 2026 có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, quyết tâm và nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc trong thúc đẩy hợp tác chuyên sâu trên lĩnh vực phòng, chống khủng bố; góp phần cụ thể hóa những nhận thức chung và định hướng hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Thành công của “Hợp tác 2026” tiếp tục khẳng định quyết tâm và nỗ lực của hai bên trong việc tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, thách thức an ninh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như trong khu vực.

Một số hình ảnh tại chương trình: