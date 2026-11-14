Bế mạc Hội trại Phù Đổng và Hội thi Phụ trách Sao giỏi tỉnh Khánh Hòa năm học 2026 - 2027

Chiều 14-11, tại phường Ninh Chử, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh tổ chức bế mạc Hội trại Phù Đổng, tập huấn Ban Chỉ huy Liên đội, kỹ năng phòng ngừa tai nạn, thương tích cho học sinh và Hội thi Phụ trách Sao giỏi tỉnh năm học 2026 - 2027.

Hội trại và hội thi khai mạc ngày 12-11, thu hút 106 trại sinh là cán bộ chỉ huy đội và phụ trách Sao nhi đồng đến từ các đơn vị trong toàn tỉnh tham gia.

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Tài Bảo Anh - Liên đội phó Trường Tiểu học Nha Trang (phường Nha Trang)

Ban tổ chức trao giải cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận danh hiệu “Phụ trách Sao giỏi tỉnh Khánh Hòa” năm học 2026 - 2027 cho 106 trại sinh hoàn thành tốt các nội dung của chương trình. Đồng thời, trao giải cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi, gồm: 1 giải nhất (thí sinh Nguyễn Tài Bảo Anh - Liên đội phó Trường Tiểu học Nha Trang, phường Nha Trang); 2 giải nhì (thí sinh Nguyễn An Thư - Liên đội trưởng Trường Tiểu học Nha Trang, phường Nha Trang và Đặng Hoàng Anh Phú - Liên đội phó Trường Tiểu học Mỹ Sơn, xã Mỹ Sơn); 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải “Tài năng phụ trách Sao xuất sắc nhất” cho Chi đội 5 với tiết mục “Hồn đất tình người”.

Ban tổ chức trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026.