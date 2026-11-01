Bế mạc hội thi thể thao phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ X, năm 2026

Khai mạc Hội thi Thể thao phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ X, năm 2026

Sau 2 ngày tổ chức thi đấu sôi nổi, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, Hội thi Thể thao Phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ X, năm 2026 đã thành công tốt đẹp.

Quang cảnh lễ bế mạc.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu (10/10/1949 - 10/10/2026), 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Mùa Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại lễ bế mạc.

Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lực lượng vũ trang; UBND các xã, phường; doanh nghiệp nhà nước và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với 5 môn thi đấu gồm: đẩy gậy, Pickleball, bóng chuyền hơi, tung còn và kéo co, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng. Mỗi môn thi đấu đều để lại những ấn tượng riêng: sự bền bỉ, quyết tâm ở môn đẩy gậy và kéo co; sự khéo léo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ở môn tung còn; sự nhanh nhẹn, linh hoạt và phối hợp ăn ý ở các môn Pickleball và bóng chuyền hơi.

Thành viên Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho vận động viên môn đẩy gậy.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 45 giải cho các đoàn và vận động viên. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về phường Đoàn Kết, giải nhì thuộc về đoàn Trường Cao đẳng Lai Châu, giải ba thuộc về phường Tân Phong. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn tặng bằng khen cho 3 đoàn có thành tích cao trong hội thi lần này.

Đồng chí Mùa Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao bằng khen cho các đoàn đạt thành tích cao.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn và bằng khen cho các đoàn đạt thành tích cao.

Thông qua hội thi, phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục được khuyến khích, lan tỏa, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội LHPN Việt Nam, hướng tới xây dựng người phụ nữ Lai Châu có sức khỏe, tri thức, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.