Bế mạc Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ IX: Tôn vinh những 'bàn tay vàng' - thắp sáng khát vọng vươn xa

Tham dự buổi lễ có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; ông Nguyễn Mạnh Kha, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn, các đơn vị thành viên và đông đảo các đoàn vận động viên, thí sinh. Đặc biệt, chương trình cũng chào đón sự hiện diện của các đại diện đối tác Zarubezhneft.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ IX - năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 23/10/2026. Trải qua những ngày tranh tài nghiêm túc, sôi nổi và đầy trách nhiệm, các thí sinh đã thể hiện xuất sắc qua từng thao tác kỹ thuật, phương án xử lý công việc chuẩn xác. Hội thi không chỉ phản ánh trình độ kỹ năng của người thợ mà còn minh chứng cho tinh thần kỷ luật, ý thức an toàn tuyệt đối, khả năng làm chủ thiết bị và khát vọng vươn tới những chuẩn mực cao hơn của lực lượng lao động ngành năng lượng - dầu khí.

Báo cáo tổng kết tại buổi lễ, ông Ngô Xuân Hưng, Hiệu trưởng PVCollege, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Hội thi khẳng định: Sau 5 ngày tranh tài khẩn trương và nghiêm túc, Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ IX - năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra, bảo đảm an toàn, công bằng và đạt chất lượng chuyên môn cao.

Ông Ngô Xuân Hưng báo cáo kết quả sau hội thi.

Hội thi thu hút gần 460 thí sinh tranh tài ở 16 nghề, với các bài thi được thiết kế theo định hướng tiêu chuẩn của các kỳ thi tay nghề quốc tế, đòi hỏi khối lượng công việc lớn, áp lực thời gian cao và khả năng vận dụng đa dạng kỹ năng. Phần lớn thí sinh hoàn thành tốt bài thi, nhiều cá nhân đạt kết quả xuất sắc, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ và sự đầu tư bài bản của các đơn vị trong công tác phát triển nguồn nhân lực.

Một điểm mới của hội thi năm nay là lần đầu tiên nội dung thi Tìm hiểu văn hóa PETROVIETNAM được đưa vào chương trình. 100% thí sinh hoàn thành bài thi, trong đó hơn 97% bài thi đạt từ 90% số điểm trở lên. Kết quả này cho thấy sự hưởng ứng tích cực của người lao động trong tìm hiểu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của PETROVIETNAM.

Để hội thi diễn ra thông suốt, PVCollege cùng các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống trực tuyến, an ninh, y tế và hậu cần. Ban Tổ chức cũng ghi nhận sự đồng hành của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) với việc tài trợ toàn bộ nước uống đóng chai và Công ty Fluke South East (TP HCM) với việc trao tặng 3 thiết bị đo cao cấp cho các cá nhân xuất sắc nhất ở nghề Tự động hóa.

Ông Trần Quang Dũng đánh giá cao việc lồng ghép nội dung tìm hiểu về văn hóa PETROVIETNAM đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống PETROVIETNAM và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi theo dõi những thước phim tư liệu ghi lại chuỗi ngày tranh tài sôi nổi, khẩn trương và đầy quyết tâm của các thí sinh. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông nhiệt liệt chúc mừng thành công rực rỡ của hội thi.

Ông Trần Quang Dũng nhấn mạnh, thành công có được là nhờ sự chuẩn bị chu đáo, công sức miệt mài của Ban Tổ chức, các tiểu ban chuyên môn, các trường đào tạo, đặc biệt là đơn vị đăng cai PVCollege, cùng sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Trần Quang Dũng khẳng định: Gần 500 thí sinh tham dự hội thi chính là đại diện cho "hơn 5 vạn tài năng" trong mọi lĩnh vực hoạt động của PETROVIETNAM. Nhìn lại 9 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đối diện với vô vàn khó khăn, thách thức, PETROVIETNAM vẫn giữ vững vai trò là trụ cột của nền kinh tế đất nước, hoàn thành xuất sắc và toàn diện các chỉ tiêu tăng trưởng. Để đạt được những thành tựu tự hào đó, nhân tố quyết định chính là sức lao động bền bỉ, trí tuệ, sự sáng tạo và tinh thần cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ kỹ sư, công nhân và người lao động.

Chia sẻ về ý nghĩa chuyên môn và phong trào của hội thi, ông Trần Quang Dũng cho biết: Qua đánh giá của Ban Tổ chức, chúng ta có được 277 bộ giải thưởng các loại. Đây là số lượng rất đáng kể, phản ánh sự ghi nhận, đánh giá của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đối với nỗ lực của những người tài năng nhất. Hội thi tay nghề lần này không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương, mà quan trọng hơn, sau một tuần lễ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mỗi người thợ - dù đạt giải hay không đạt giải - sẽ trở về đơn vị với một tâm thế tự tin, vững vàng hơn để tiếp tục lao động, sáng tạo và cống hiến.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc và vinh danh các thí sinh - những hạt nhân ưu tú trong hệ thống - đồng thời đặt kỳ vọng lớn rằng những "bàn tay vàng" của PETROVIETNAM sẽ tiếp tục tỏa sáng, không chỉ trong phạm vi Tập đoàn mà còn vươn tầm, khẳng định vị thế tại các đấu trường khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Trần Quang Dũng đặc biệt đánh giá cao việc lồng ghép nội dung tìm hiểu về văn hóa PETROVIETNAM đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống PETROVIETNAM và gần dịp Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên. Việc làm cho văn hóa thấm sâu trong mỗi người lao động và người thợ dự thi là một thành công, sáng tạo lớn của Ban Tổ chức. Hội thi không chỉ là sân chơi rèn luyện tay nghề mà còn là nơi gắn kết tình cảm giữa các thế hệ, kết nối cội nguồn với tương lai, để ngọn lửa truyền thống PETROVIETNAM mãi sáng và lan tỏa trên trường quốc tế.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao quyết định khen thưởng và vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Công đoàn Tập đoàn đã trao Bằng khen cho 17 tập thể Công đoàn trực thuộc.

Công đoàn Tập đoàn đã trao Bằng khen cho 17 tập thể Công đoàn trực thuộc có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia Hội thi.

Ở nội dung cá nhân, Hội thi trao 227 bộ giải thưởng các loại, gồm 16 bộ huy chương Vàng (36 cá nhân), 16 bộ huy chương Bạc (36 cá nhân), 31 bộ huy chương Đồng (63 cá nhân) và 58 giải Khuyến khích (92 cá nhân).

Bên cạnh đó, nhiều gương mặt tiêu biểu trong tuổi Đoàn đã nhận giấy khen tuyên dương từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn.

Trải qua các phần thi so tài gay cấn, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Giải Nhì thuộc về Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Các giải Ba và Khuyến khích cũng lần lượt được trao cho các đơn vị thành viên có sự đầu tư bài bản và phong trào luyện tay nghề vững mạnh.

Ông Ngọ Duy Hiểu và ông Trần Quang Dũng trao giải Nhất toàn đoàn cho đội PTSC.

Ông Nguyễn Mạnh Kha và ông Ngô Xuân Hưng trao giải Nhì toàn đoàn cho đội BSR và Vietsovpetro

Phát biểu chia sẻ tại buổi lễ, đại diện đơn vị đạt giải Nhất toàn đoàn - ông Vũ Đức Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn PTSC bày tỏ niềm tự hào và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tập đoàn cùng sự nỗ lực bền bỉ của tập thể người lao động, kỹ sư, thợ giỏi trong toàn Tổng công ty.

Ông Vũ Đức Cường bày tỏ niềm tự hào và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tập đoàn.

Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ IX - năm 2026 khép lại trong niềm tự hào và vinh quang của những người thợ năng lượng - dầu khí. Những tấm huy chương đã tìm thấy chủ nhân, nhưng giá trị lớn nhất đọng lại chính là tinh thần học hỏi, ý thức kỷ luật và khát vọng chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới.

Trở về từ hội thi, mỗi “bàn tay vàng” sẽ tiếp tục là một hạt nhân nòng cốt, truyền lửa đam mê và lan tỏa phong trào rèn luyện tay nghề tại từng công trình, nhà máy, giàn khoan. Đó chính là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để tập thể người lao động PETROVIETNAM vươn mình mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hiện thực hóa khát vọng đưa Tập đoàn vươn tầm thế giới.