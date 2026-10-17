Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực năm 2026 diễn ra từ ngày 5-10 đến 17-10, do Quân chủng Hải quân chủ trì, phối hợp với Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9 tổ chức.

Hội thi tàu tốt tập trung vào các nội dung: Toàn tàu, ngành Cơ điện, ngành Vũ khí, ngành Khí tài - điện tử.

Hội thao huấn luyện tàu gồm các nội dung: Công tác sẵn sàng chiến đấu, tham mưu huấn luyện, điều lệnh tàu, phòng thủ dân sự, đội ngũ dân quân tự vệ, bơi 100m, chiến thuật tàu, hàng hải, vũ khí, khí tài - điện tử, cơ điện, nhận thức chính trị và công tác hậu cần.

Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân phát biểu bế mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực năm 2026.

Quang cảnh lễ bế mạc.

Quá trình chuẩn bị và diễn ra hội thi, hội thao, Quân chủng Hải quân chủ trì, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9 xây dựng đủ hệ thống văn kiện.

Ban tổ chức hội thi, hội thao tổ chức 3 phiên họp giao nhiệm vụ, triển khai từng nội dung, công việc, thông qua quy chế, hướng dẫn, câu hỏi, đề thi, đáp án, lịch thi. Các tiểu ban giám khảo chuẩn bị đầy đủ ngân hàng đề thi, bảo đảm tính bảo mật. Lực lượng tham gia hội thi, hội thao tổ chức quán triệt, nắm chắc kế hoạch, quy chế, quy định, quy tắc bảo đảm an toàn, xây dựng quyết tâm cao. Bộ CHQS các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng: 2, 3, 4, 5 Hải quân hỗ trợ, giúp đỡ huấn luyện bổ sung, ôn luyện, luyện tập các nội dung; bảo quản, sơn sửa tàu, trang bị kỹ thuật.

Căn cứ kết quả hội thi, hội thao, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu tặng 48 tập thể, 13 cá nhân đạt giải cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tham mưu, tổ chức hội thi, hội thao; trao Giấy khen của thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu tặng 10 tập thể đoạt giải ba, 12 tập thể đoạt giải khuyến khích.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi.

Phần thi thực hành đi biển của Hải đội Dân quân thường trực tỉnh An Giang.

Phát biểu bế mạc, Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân các tỉnh, thành phố đã đạt được. Hội thi, hội thao đã thành công tốt đẹp, là đợt kiểm tra, sát hạch toàn diện, cũng là cơ sở, tiêu chí thực tiễn đánh giá công tác bảo quản, bảo dưỡng, huấn luyện, hoạt động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Hải đội dân quân thường trực.

Hội thi, hội thao góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng làm chủ, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật và độc lập đi biển cho lực lượng Hải đội dân quân thường trực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.