Bế mạc hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026

Các đại biểu tham quan tàu Cảnh sát biển Việt Nam tham dự hội thi, hội thao. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đây là một sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng, là ngày hội đua tài, biểu dương lực lượng tàu của toàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Chiều 31/10, lễ bế mạc hội thi, hội thao đã được trang trọng tổ chức tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự còn có Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, các đồng chí Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam và đại biểu các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc hội thi, hội thao.

Tham gia hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm nay có 20 tàu với hơn 400 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trên các tàu, thuộc biên chế các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3 và 4, đại diện cho các gam tàu trong biên chế của lực lượng.

Nội dung hội thi, hội thao năm nay ngoài thực hành đi biển và xử lý các tình huống trên biển như đi trong luồng thủy hẹp, chống chìm, chống cháy, chiến đấu đối không, đối hải…, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trên các tàu còn phải trải qua nhiều nội dung thi theo các chuyên ngành: Hàng hải-Thông tin-Radar, Cơ khí boong-Vũ khí, cơ điện, Quân sự chung và Chính trị-Pháp luật.

Hình thức thi đa dạng bao gồm cả lý thuyết và thực hành; thao tác các bảng bố trí chiến đấu trên tàu; thi tại bến và trên biển; thi toàn tàu và thi từng ngành, từng vị trí. Đối tượng dự thi gồm nhiều gam tàu, cả tàu tuần tra đa năng, tàu tuần tra cao tốc; tàu cứu hộ, cứu nạn…

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu tại lễ bế mạc.

Qua 16 ngày thi tại 4 cụm thi khu vực trải dài khắp đất nước, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thi, hội thao đã thể hiện tốt năng lực cá nhân, nắm được các nội dung cơ bản về tình hình nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong nghiêm túc, chấp hành nghiêm quy chế của Ban tổ chức.

Kết quả thi lý thuyết các chuyên ngành, cán bộ, chiến sĩ các tàu cơ bản nắm chắc nội dung của chuyên ngành mình tham gia thi, nhiều bài làm có chất lượng tốt, có liên hệ sát với thực tiễn của đơn vị và lực lượng.

Tham gia thi thực hành, nhiều thí sinh thể hiện tốt năng lực nghiệp vụ chuyên ngành, các bước thao tác sử dụng vũ khí, trang bị chính xác, đúng quy trình; thao tác các bảng bố trí hành động trên tàu, tác phong chỉ huy chững chạc, khẩu lệnh to, rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí chiến đấu, các ngành trên tàu, xử lý tốt, linh hoạt, sáng tạo tình huống mà Ban tổ chức, Ban giám khảo đặt ra; cán bộ, chiến sĩ trên các tàu thực hiện đúng mệnh lệnh của người chỉ huy, động tác điều lệnh, tác phong quân nhân nghiêm túc, chính quy.

Qua đó, đã phát hiện ra các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, làm cơ sở để bồi dưỡng, nhân rộng, đồng thời tìm ra các điểm còn tồn tại, hạn chế, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời và lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tàu trong thời gian tiếp theo.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn diện cho các tàu tham dự hội thi, hội thao.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân tham gia Hội thi, Hội thao năm nay. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật nhấn mạnh, từ những kết quả đạt được trong Hội thi, Hội thao, có thể khẳng định, nền nếp, chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành, tư duy chiến thuật của đội ngũ cán bộ tàu, ngành và trình độ nhận thức về chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thao tác vũ khí, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật của đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam được nâng lên một bước.

Công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng tổng hợp của các đơn vị tàu nói riêng, các Bộ Tư lệnh Vùng nói chung từng bước được xây dựng một cách khá vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết thúc hội thi, hội thao, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, giải Nhì toàn đoàn cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Trao giải Nhất toàn diện cho tàu CSB 4035, giải Nhì toàn diện cho tàu CSB 8001 và CSB 2007, giải Ba toàn diện cho tàu CSB 4037, KN 364 và KN 267; cùng nhiều giải tập thể thuộc các chuyên ngành tàu và giải cá nhân khác.

Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao giải Nhất, Nhì toàn đoàn cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và 3.

Thành công của hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 không chỉ được đo bằng những thành tích, thứ hạng, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến về nhận thức, trình độ chuyên môn, năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và khả năng hiệp đồng của cán bộ, chiến sĩ trên từng con tàu. Những kết quả đạt được là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hiệu quả, khắc phục những mặt còn hạn chế, đưa phong trào thi đua xây dựng tàu tốt, huấn luyện giỏi đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Từ những ngày thi đua sôi nổi trên thao trường, bến cảng đến hành trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, mỗi con tàu được củng cố vững chắc hơn về kỹ thuật, mỗi cán bộ, chiến sĩ trưởng thành hơn về bản lĩnh, trình độ và ý thức trách nhiệm. Đó chính là nền tảng quan trọng để Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trên biển, góp phần giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển của Tổ quốc.