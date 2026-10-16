Bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ biên phòng giỏi năm 2026

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến phát biểu chỉ đạo tại buổi bế mạc hội thi. Ảnh: Ngọc Lâm

Hội thi diễn ra từ ngày 12 đến 16/10, tại Học viện Biên phòng, với sự tham gia của hơn 200 cán bộ là Phó đồn trưởng nghiệp vụ các đồn Biên phòng và Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng phụ trách nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố.

Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ cấp đồn; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Các đại biểu dự bế mạc hội thi. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong thời gian diễn ra hội thi, các thí sinh trải qua 5 nội dung gồm: Nhận thức lý luận chung; xử trí các tình huống nghiệp vụ; bắn súng ngắn K54 bài 1, 1b; điều lệnh và bơi tự do 3 phút theo lứa tuổi.

Các nội dung thi được xây dựng bám sát chức trách, nhiệm vụ của cán bộ nghiệp vụ cấp đồn, kết hợp giữa kiểm tra kiến thức lý luận với đánh giá kỹ năng thực hành, khả năng xử trí tình huống và trình độ tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, nội dung xử trí tình huống nghiệp vụ yêu cầu thí sinh vận dụng tổng hợp kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn để phân tích, đánh giá và đề xuất phương án giải quyết các tình huống trong công tác trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể đoạt giải Nhất, Nhì, Ba. Ảnh: Ngọc Lâm

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, hội thi được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các cơ quan, đơn vị đã vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đạt được mục đích, yêu cầu hội thi đề ra; đồng thời các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp, làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung, cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, trang bị, phương tiện và các điều kiện phục vụ. Ban Giám khảo thực hiện nghiêm quy chế, đánh giá khách quan, công bằng, thực chất kết quả của từng thí sinh.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các thí sinh đã khắc phục khó khăn, tích cực ôn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy chế hội thi, nỗ lực hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. Nhiều cán bộ thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn trong xử trí các tình huống.

Đối với đơn vị đăng cai, Học viện Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, chuẩn bị đầy đủ điều kiện ăn, nghỉ, thao trường, bãi tập và cơ sở vật chất phục vụ hội thi. Lực lượng phục vụ bảo đảm chế độ ăn, an toàn vệ sinh thực phẩm; bộ phận quân y thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần quan trọng vào thành công chung của hội thi.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba. Ảnh: Ngọc Lâm

Kết quả, ở nội dung thi nhận thức lý luận chung, 100% thí sinh đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 79,4%; nội dung xử trí tình huống nghiệp vụ có trên 90% thí sinh đạt khá, giỏi; nội dung thi điều lệnh có trên 98% thí sinh đạt khá, giỏi. Ở nội dung bắn súng ngắn K54 bài 1, 1b, cán bộ dự thi có thao tác bắn nhanh, gọn, đúng quy định; thuần thục từng phần bắn, chấp hành thực hiện nghiêm khẩu lệnh của chỉ huy bắn, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Ở nội dung bơi tự do, các cán bộ thể hiện tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành phần thi theo yêu cầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tổ chức cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Trong đó, kết quả thi bắn súng chưa cao, tỷ lệ thí sinh không đạt yêu cầu còn lớn; một số cán bộ chưa nắm chắc những nội dung mới của điều lệnh, khả năng xử trí tình huống nghiệp vụ trên sơ đồ còn hạn chế; thể lực và kỹ năng bơi của một số thí sinh chưa đáp ứng yêu cầu.

Về thành tích cá nhân, giải Nhất thuộc về Trung tá Đinh Xuân Yên, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Thanh Hòa, Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai; giải Nhì thuộc về Trung tá Đặng Văn Thành, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh; giải Ba thuộc về Trung tá Nguyễn Xuân Đạt, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh.

Đối với kết quả toàn đoàn, đoàn Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đoạt giải Nhất; đoàn Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải Nhì; đoàn Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đoạt giải Ba.

Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Phó Trưởng Ban Tổ chức hội thi trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phục vụ hội thi. Ảnh: Ngọc Lâm

Phát biểu bế mạc hội thi, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Học viện Biên phòng, các cơ quan, đơn vị phục vụ hội thi; đặc biệt hơn 200 cán bộ đến từ các đơn vị cơ sở đã tích cực nghiên cứu, ôn luyện, khắc phục khó khăn, tham gia đầy đủ các nội dung thi.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến khẳng định, hội thi là dịp quan trọng để đánh giá thực chất trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ cấp đồn; đồng thời, chỉ ra những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng và quản lý cán bộ tại các đơn vị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và đội ngũ cán bộ nghiệp vụ cấp đồn nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, nhất là các biện pháp nghiệp vụ cơ bản; tăng cường quản lý, kiểm soát địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, chú trọng công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, không để cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Phó Trưởng Ban Tổ chức hội thi công bố các quyết định khen thưởng. Ảnh: Ngọc Lâm

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm sau hội thi, xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ, sát thực tế địa bàn.

Đối với những thí sinh chưa đạt yêu cầu ở nội dung bắn súng và bơi, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến yêu cầu tổ chức huấn luyện bổ sung, kiểm tra lại tại Học viện Biên phòng trước khi trở về đơn vị. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại hội thi; đồng thời, tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phục vụ hội thi.