Bế mạc Hội thi Nghiệp vụ buồng giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2026

Lãnh đạo Sở Du lịch trao giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải Nhất.

Các đại biểu dự chương trình.

Sau hai ngày diễn ra, Hội thi đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh có sự chuẩn bị nghiêm túc, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề khá đồng đều; thể hiện tốt kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, sự khéo léo, tính chính xác và tác phong chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh thể hiện sự tự tin, tinh thần trách nhiệm và ý thức về yêu cầu ngày càng cao của nghề phục vụ lưu trú.

Lãnh đạo Sở Du lịch tặng hoa cho Ban Giám khảo cuộc thi.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Phạm Thị Phượng, Khách sạn Legend Valley; đồng thời trao các giải Nhì, Ba, Khuyến khích và một số giải chuyên đề cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Đánh giá về Hội thi, bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình cho rằng, đây là lần đầu tiên Ninh Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ buồng giỏi nên có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao kỹ năng nghề, tạo cơ hội để người lao động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và các doanh nghiệp quan tâm hơn đến chất lượng đội ngũ phục vụ. Bà mong muốn từ kết quả của Hội thi lần này, hoạt động thi nghiệp vụ buồng tiếp tục được duy trì, lan tỏa và từng bước tổ chức ở phạm vi rộng hơn, hướng tới quy mô cấp vùng, khu vực. Đồng thời, ngành Du lịch tăng cường phối hợp với các trường đại học, cơ sở đào tạo chuyên ngành để nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí chuẩn, làm cơ sở tổ chức, đánh giá tại các hội thi nghiệp vụ du lịch trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Du lịch phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại lễ bế mạc, lãnh đạo Sở Du lịch ghi nhận, biểu dương tinh thần tham gia nghiêm túc của các thí sinh; đề nghị sau Hội thi, các thí sinh tiếp tục vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tế công việc, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, giữ vững sự tận tâm, yêu nghề và tác phong phục vụ chuyên nghiệp. Các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, xây dựng du lịch Ninh Bình ngày càng chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện.

Hội thi có sự đồng hành của các doanh nghiệp, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh; Công ty Cổ phần Du lịch Tân Phú - Khu nghỉ dưỡng Emeralda Resort Ninh Bình là đơn vị tài trợ, đăng cai, hỗ trợ các điều kiện tổ chức Hội thi.