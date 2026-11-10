Bế mạc Hội thi 'Ngành hậu cần, kỹ thuật Tổng cục II chính quy, mẫu mực' năm 2026

Thiếu tướng Hà Văn Hưng và Đại tá Lê Khắc Ngọc Anh, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Tổng cục 2 trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tại lễ khai mạc hội thi.

Hội thi được tổ chức gồm hai phần thi: chấm điểm tại đơn vị và thi tập trung. Từ ngày 30/9 đến 2/11, Ban Giám khảo đã hoàn thành chấm điểm toàn diện các nội dung công tác hậu cần, kỹ thuật tại các đơn vị đầu mối trực thuộc Tổng cục 2.

Thiếu tướng Hà Văn Hưng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục 2 phát biểu khai mạc hội thi. (Ảnh: HOÀNG HIỀN)

Trong hai ngày 9 và 10/11, Tổng cục tổ chức thi bằng hình thức tập trung đối với các đội thi. Nội dung gồm thi bảo vệ kế hoạch công tác hậu cần, kỹ thuật thường xuyên của chủ nhiệm hậu cần, kỹ thuật các đơn vị và thi nhận thức về công tác hậu cần, kỹ thuật; truyền thống ngành hậu cần, kỹ thuật.

Báo cáo kết quả hội thi cho thấy, các đơn vị trong Tổng cục 2 đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác hậu cần, kỹ thuật. Hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách, báo cáo đầy đủ, đúng mẫu biểu. Công tác nuôi dưỡng, bảo đảm sức khỏe bộ đội được quan tâm, tỷ lệ quân số khỏe đạt hơn 99%. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất.

Qua hội thi, Thiếu tướng Hà Văn Hưng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục 2 biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức và tham gia hội thi đạt kết quả tốt.

Thiếu tướng Hà Văn Hưng trao thưởng tặng các tập thể đạt thành tích cao trong hội thi. (Ảnh: HOÀNG HIỀN)

Cơ quan hậu cần, kỹ thuật các cấp tiếp tục tham mưu, chỉ đạo và tổ chức khắc phục những điểm còn hạn chế đã chỉ ra qua hội thi; thúc đẩy phong trào thi đua ngành hậu cần và Cuộc vận động 50 phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng công tác, xây dựng ngành hậu cần, kỹ thuật của Tổng cục 2 chính quy, mẫu mực.