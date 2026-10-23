Bế mạc Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên năm 2026

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải xuất sắc cho 2 đội thi: Trung tâm Giáo dục nghệ nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh.

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, nghiêm túc và đầy cảm xúc, Hội thi “Kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên, năm 2026” đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra; để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp bởi sự chuẩn bị công phu, tinh thần sáng tạo và khả năng thể hiện phong phú của các đội thi.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải Nhất cho 3 đội thi.

Các đội đã thể hiện đúng tinh thần chủ đề của Hội thi, đảm bảo thể lệ, tham gia đủ 3 phần thi theo quy định; thực hiện đúng với chương trình, kịch bản đã đăng ký. Qua đó, tạo sân chơi giao lưu, thể hiện tài năng và tạo cơ hội để các em tiếp cận những giá trị tốt đẹp, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Điện Biên.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho 5 đội thi.

Ban tổ chức đã trao 2 giải Xuất sắc, 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 12 giải Ba và 4 giải chuyên đề cho các đội đạt thành tích cao.