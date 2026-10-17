Bế mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2026–2027

Đồng chí Mạc Quang Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức hội thi trao Giấy chứng nhận cho giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2026 - 2027.

Tham gia hội thi năm nay có 764 giáo viên đến từ các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh, thuộc 4 cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hội thi diễn ra từ ngày 3/10 - 17/10/2026 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn 2 phường Tân Phong và Đoàn Kết, với 2 nội dung: thực hành tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hành giảng dạy; trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Quang cảnh lễ bế mạc.

Hội thi được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm kế hoạch, quy định và đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức và đánh giá được triển khai thống nhất; các cấp quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, đội ngũ giám khảo và giáo viên dự thi tích cực tham gia, thực hiện đúng trách nhiệm.

Đồng chí Vũ Tiến Hoá - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Vũ Tiến Hoá - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Tổ chức hội thi ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng các giáo viên tham gia. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường chia sẻ, nhân rộng những tiết dạy hiệu quả, mô hình dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động giáo dục, gắn với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy chứng nhận cho giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2026 - 2027.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao Giấy chứng nhận cho giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2026 - 2027.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho 631 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đạt 82,59% tổng số giáo viên dự thi, trong đó: mầm non có 219 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; tiểu học có 192 đồng chí; THCS có 159 đồng chí; THPT có 61 đồng chí. Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 31 giáo viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2026–2027.

Đồng chí Mạc Quang Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức hội thi trao giấy khen cho các giáo viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2026–2027.

Thông qua hội thi, giáo viên có cơ hội thể hiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.