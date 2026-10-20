Bế mạc Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi lần thứ V

Hội thi do Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức đã góp phần đánh giá trình độ chuyên môn, kỹ năng huấn luyện, khả năng điều khiển và sử dụng chó nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới với sự tham gia của 230 cán bộ huấn luyện và 230 chó nghiệp vụ thuộc 78 đơn vị, địa phương trên cả nước.

Đại tá Phạm Hữu Thinh trao giải cho đại diện các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hội thi.

Vòng sơ khảo được tổ chức trực tuyến, tập trung kiểm tra kiến thức về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ. Qua vòng sơ khảo, 79 cán bộ và chó nghiệp vụ thuộc 40 đơn vị được lựa chọn tham gia vòng chung khảo.

Tại vòng chung khảo, các đội thi tranh tài ở những nội dung chuyên sâu, sát thực tiễn công tác chiến đấu, gồm thực hiện động tác nghiệp vụ, truy tìm dấu vết mùi hơi người, giám biệt mùi hơi người, phát hiện ma túy, thuốc nổ, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp tấn công, bắt giữ đối tượng nguy hiểm. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 66 giải cá nhân cho các cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ đạt thành tích xuất sắc, cùng 11 giải tập thể.

Đại tá Phạm Hữu Thinh phát biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ nhấn mạnh, hội thi là dịp để cán bộ huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống.

Thông qua hội thi, vai trò của chó nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tiếp tục được khẳng định. Đây cũng là cơ sở để Bộ Tư lệnh CSCĐ nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong CAND lần thứ V - năm 2026 (vòng sơ khảo khu vực 1). Ảnh: Vũ Linh.