Bế mạc Hội thao người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất

Chiều 8-10, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa (số 33 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang), Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc và trao giải Hội thao NCT tỉnh lần thứ nhất năm 2026.

Tiết mục thi dân vũ của Hội Người cao tuổi phường Bảo An.

Hội thao diễn ra trong ngày 8-10, thu hút 275 vận động viên đến từ 12 đoàn tham gia. Trong đó, có 11 đoàn đại diện cho 5 cụm thi đua của 64 hội NCT xã, phường trong tỉnh và 1 đoàn của Câu lạc bộ NCT tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 4 môn: Bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và dân vũ.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các tập thể.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Hội NCT phường Nam Nha Trang; trao giải nhì toàn đoàn cho Hội NCT phường Nha Trang; trao 2 giải ba toàn đoàn cho Câu lạc bộ NCT tỉnh và Hội NCT phường Ninh Hòa.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cho các vận động viên đạt thành tích ở nội dung đôi nam môn bóng bàn.

Ở 2 môn bóng bàn và cầu lông, Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ; mỗi nội dung có 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba. Đối với môn cờ tướng, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cho các vận động viên.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh trao giải cho các vận động viên đoạt giải ở nội dung đôi nữ môn cầu lông.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh trao giải cho các vận động viên đoạt giải ở nội dung đôi nam nữ môn bóng bàn.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh trao giải cho các vận động viên đoạt giải ở nội dung đôi nam môn cầu lông.

Ở bộ môn dân vũ, giải nhất thuộc về Hội NCT phường Nha Trang, giải nhì thuộc về Liên quân Hội NCT các xã Cam Lâm, Suối Dầu, Cam An và giải ba thuộc về Hội NCT phường Bảo An. Ban tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích cho các tập thể đoạt giải.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh trao giải cho các vận động viên đạt giải môn cờ tướng.

Các đội đoạt giải ở bộ môn dân vũ nhận giải thưởng tại hội thao.

Hội thao là dịp để cán bộ, hội viên và NCT trong tỉnh giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, xây dựng hình ảnh NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.