Bế mạc Hội thao khối cơ quan và doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026

Dự lễ bế mạc còn có lãnh đạo cấp uỷ, ban giám đốc, các phòng ban, công nhân, viên chức – người lao động và đông đảo vận động viên của 8 cơ quan, doanh nghiệp.

Hội thao thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 8 cơ quan, doanh nghiệp, gồm: Bưu điện tỉnh Lai Châu, Thống kê tỉnh Lai Châu, Thuế tỉnh Lai Châu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu, Công ty Điện lực Lai Châu, Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu, Viettel Lai Châu và Viễn thông Lai Châu.

Các vận động viên tranh tài môn chạy việt dã.

Các vận động viên thi đấu môn kéo co.

Các vận động viên tranh tài ở 4 môn: Pickleball, cầu lông, điền kinh và kéo co. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng với nhiều trận đấu kịch tính trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên, giải đấu đã thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức trao 24 giải nhất, nhì, ba cho các nội dung thi đấu. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu; giải nhì thuộc về Viễn thông Lai Châu; giải ba thuộc về Công ty Điện lực Lai Châu.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao giải toàn đoàn cho các đoàn.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Hà Huy Mùi – Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Lai Châu, đơn vị đăng cai Hội thao năm 2026 nhấn mạnh: Hội thao là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để cán bộ, người lao động các đơn vị giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết. Các đoàn tham gia đã hưởng ứng tích cực, các vận động viên thi đấu nhiệt tình, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định và phát huy tinh thần thể thao cao thượng. Qua đó, góp phần duy trì, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển tại các cơ quan, doanh nghiệp trong Khối.