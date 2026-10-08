Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Sáng 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026 đã diễn ra, với sự tham dự của hơn 800 đại biểu, chuyên gia, đại diện các cơ sở giáo dục, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.