Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV
Sau 4 ngày làm việc, chiều 8/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành chương trình, thông qua Nghị quyết Hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền. Hội nghị lần này cụ thể hóa một bước quan trọng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/be-mac-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xiv-421443.htm