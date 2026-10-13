Bế mạc Hội nghị tập huấn Nền tảng quản lý án toàn trình ở Khánh Hòa

Chiều 13/10, tại tỉnh Khánh Hòa, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức bế mạc Hội nghị tập huấn Nền tảng quản lý án toàn trình đợt 2.

Bà Chu Thị Thu Hiền – Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin, TANDTC phát biểu bế mạc

Đánh giá mức độ sẵn sàng, tiếp tục hoàn thiện nền tảng

Phát biểu bế mạc hội nghị, bà Chu Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin TANDTC trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo các đơn vị, Tòa án, đặc biệt là lãnh đạo TAND tỉnh Khánh Hòa; sự chuẩn bị của ban tổ chức, các báo cáo viên, Tổ chuyên gia và tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên.

Theo bà Chu Thị Thu Hiền, trong 4 ngày tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn và trực tiếp thực hành những quy trình, chức năng nghiệp vụ chủ yếu của phần mềm xét xử trực tuyến, phần mềm Trợ lý ảo và đặc biệt là Nền tảng quản lý án toàn trình.

Qua đó, học viên có cái nhìn đầy đủ hơn về cách thức tổ chức công việc trên môi trường số, mối liên hệ giữa quy trình nghiệp vụ, hồ sơ điện tử và dữ liệu được hình thành trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc.

Kiểm tra trực tuyến đợt 2 sử dụng Nền tảng quản lý án toàn trình.

Trong khuôn khổ hội nghị, ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả tiếp thu và khả năng sử dụng nền tảng của học viên. Theo báo cáo sơ bộ, phần lớn học viên đạt yêu cầu, bước đầu nắm được quy trình và các thao tác cơ bản trên hệ thống.

Toàn cảnh Lễ bế mạc Hội nghị tập huấn Nền tảng Quản lý án toàn trình đợt 2.

Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm, bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn, bảo đảm cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu sử dụng hệ thống khi triển khai thực tế.

Kết quả kiểm tra không chỉ nhằm đánh giá chất lượng lớp tập huấn mà còn là cơ sở để xác định mức độ sẵn sàng của đội ngũ trước khi đưa Nền tảng vào vận hành.

Ông Lê Quốc Dũng, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, ban tổ chức, Tổ chuyên gia và Cục Công nghệ thông tin đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh từ thực tiễn. Các vấn đề liên quan đến quy trình nghiệp vụ, chức năng phần mềm, dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật sẽ được tổng hợp, phân loại để phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện nền tảng.

Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo lãnh đạo TANDTC xem xét, chỉ đạo.

Để việc triển khai đạt hiệu quả, bà Chu Thị Thu Hiền đề nghị lãnh đạo các Tòa án, đơn vị trực tiếp quan tâm, chỉ đạo thực hiện; phân công rõ trách nhiệm, đầu mối hỗ trợ và thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng nền tảng. Những khó khăn, vướng mắc cần được phát hiện, phản ánh kịp thời, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với các học viên, nhất là những người tham dự trực tiếp, bà Hiền nhấn mạnh đây là lực lượng nòng cốt trong quá trình triển khai tại đơn vị.

Sau tập huấn, các học viên cần chủ động báo cáo lãnh đạo, hướng dẫn lại cho Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên và công chức; hỗ trợ xử lý những vướng mắc ban đầu, đồng thời làm đầu mối trao đổi với Cục Công nghệ thông tin.

Đông đảo cán bộ, công chức tham dự Hội nghị tập huấn Nền tảng Quản lý án toàn trình đợt 2.

Việc hướng dẫn không chỉ dừng lại ở thao tác sử dụng phần mềm mà phải giúp đồng nghiệp hiểu đúng quy trình, vận dụng được Nền tảng vào công việc thực tế và từng bước hình thành phương thức làm việc trên môi trường số.

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin lưu ý việc cấp số tự động theo thời gian thực và ký số là những điểm khác biệt cơ bản khi làm việc trên môi trường số. Đặc biệt, Thẩm phán cần chú ý tuân thủ quy định về ký số, không giao chữ ký số của mình cho người khác thực hiện thay.

Đối với Cục Công nghệ thông tin, Tổ chuyên gia và các đơn vị phối hợp, bà Chu Thị Thu Hiền đề nghị tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ, theo dõi sát tình hình sử dụng, kịp thời xử lý các vướng mắc về nghiệp vụ, kỹ thuật và hoàn thiện nền tảng trên cơ sở phản hồi từ thực tiễn.

Ban tổ chức sẽ tổng hợp kết quả tham dự, kết quả kiểm tra, đánh giá sau tập huấn cùng các ý kiến, kiến nghị của học viên để hoàn thiện báo cáo hội nghị, trình Chánh án TANDTC.

Ông Kiều Minh Phê - Phó Trưởng phòng Giám đốc, kiểm tra, thanh tra và thi hành án, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo; các học viên phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin và Tổ chuyên gia, bảo đảm việc triển khai nền tảng quản lý án toàn trình được thực hiện thống nhất, nghiêm túc và hiệu quả.

Giảm thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý án

Đánh giá về hiệu quả ứng dụng Nền tảng quản lý án toàn trình, ông Kiều Minh Phê - Phó Trưởng phòng Giám đốc, kiểm tra, thanh tra và thi hành án, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số của ngành Tòa án.

Theo ông Kiều Minh Phê, với các tính năng quản lý án, thống kê tự động, cảnh báo án quá hạn, đánh giá KPI và hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo (AI), Nền tảng giúp giảm đáng kể thao tác thủ công, hạn chế sai sót, nâng cao hiệu quả giám sát và điều hành.

Đặc biệt, việc cập nhật dữ liệu xuyên suốt quá trình giải quyết vụ án giúp lãnh đạo kịp thời nắm bắt tiến độ, phát hiện và xử lý những vụ việc chậm trễ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp.

Bà Trịnh Thị Biên, Thư ký viên Phòng Giám đốc, kiểm tra, thanh tra và thi hành án, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Cùng chia sẻ về lợi ích từ việc ứng dụng công nghệ vào công tác chuyên môn, bà Trịnh Thị Biên, Thư ký viên, Phòng Giám đốc, kiểm tra, thanh tra và thi hành án, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc ứng dụng Nền tảng quản lý án toàn trình cùng các giải pháp trí tuệ nhân tạo đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho công chức Tòa án.

Theo bà Trịnh Thị Biên, nền tảng hỗ trợ quản lý tập trung các loại án, kiểm soát thời hạn giải quyết, tự động tổng hợp số liệu và giảm bớt các thao tác thủ công. Qua đó, công chức có thể tiết kiệm thời gian, nâng cao độ chính xác và hiệu quả công việc.

Bà Trịnh Thị Biên kỳ vọng nền tảng sẽ tiếp tục được hoàn thiện và triển khai rộng rãi trong toàn hệ thống TAND, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao giải cho các cán bộ, công chức Tòa án đạt giải tại Hội nghị tập huấn Nền tảng Quản lý án toàn trình đợt 2.

Một số hình ảnh khác:

Bà Chu Thị Thu Hiền – Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin, TANDTC trao giải Nhất tại Hội nghị tập huấn Nền tảng Quản lý án toàn trình đợt 2.

Cán bộ, công chức các đơn vị đạt giải Nhì tại Hội nghị tập huấn Nền tảng Quản lý án toàn trình đợt 2.

Cán bộ, công chức các đơn vị đạt giải Ba tại Hội nghị tập huấn Nền tảng Quản lý án toàn trình đợt 2.

Cán bộ, công chức các đơn vị tham gia thực hành Nền tảng Quản lý án toàn trình đợt 2.

Cán bộ, công chức các đơn vị tham dự Hội nghị tập huấn Nền tảng Quản lý án toàn trình đợt 2.